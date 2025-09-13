憲兵快反連騎377公斤重型機車 新隊員要「7大關卡」挑戰

憲兵快速反應連是國軍唯一使用重型機車執行任務的部隊。想要騎乘重達377公斤的美製印地安「挑戰者」重機，新進人員除了要接受為期1個月的基礎訓練之外，還有「7大關卡」的挑戰。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕憲兵快速反應連是國軍唯一使用重型機車執行任務的部隊。但是想要騎乘重達377公斤的美製印地安「挑戰者」重機，可不是一件容易的事，新進人員除了要接受為期1個月的基礎訓練之外，還有「7大關卡」的挑戰。



快速反應連於民國107年成立，平時肩負國慶慶典、外賓訪台引導等重要勤務；戰時則轉換為衛戍區偵搜部隊，負責戰場偵搜、反滲透、反破壞及協力守備部隊等作戰任務。

外界看著快反連人員騎乘重機，又帥又酷的模樣令人目眩神迷，但美製印地安「挑戰者」重機重量達到377公斤，上車之後能夠維持平衡就很不容易了，便何況是要在各種路況都能平穩駕馭，要負著紅隼火箭彈丶步槍等武器，真的是看起來簡單，能通過考驗的真的是沒幾人。

快速反應連平時肩負國慶慶典、外賓訪台引導等重要勤務；戰時則轉換為衛戍區偵搜部隊，負責戰場偵搜、反滲透、反破壞及協力守備部隊等作戰任務。（圖：青年日報提供）

軍方人士說，要成為一名合格的重型機車手，良好體能是首要條件，才能駕馭重達377公斤的美製印地安「挑戰者」重機。因此，不論在日常體能時間或駕駛練習前，官兵皆透過伏地挺身、壺鈴平舉、平板撐體及仰臥捲腹等訓練，有效強化手部及核心肌群力量。

新進人員除了需要接受為期1個月的基礎訓練，並依個人狀況調整進度之外，初階要通過7項考驗才算具備基本的條件。

軍方人士說，「倒車扶正」訓練是第一項。教官會先將4個輪胎放置於車旁，再將車身傾倒，要求車手將重機扶起並回復正常騎行姿態；熟練後，移除輔助輪胎，使車身更貼近地面，增加難度，更加仰賴核心與腿部肌力。

推車訓練有「直線推車」及「S型推車」。前者是騎乘者須以雙手抓握龍頭推動重機前進與後退，同時保持方向穩定，極為考驗手部肌力；「S型推車」則要求以最小角度繞越三角錐，並同樣實施倒退訓練，挑戰更為艱鉅。

「倒車扶正」訓練是快反連新進人員訓練的第一項。教官會先將4個輪胎放置於車旁，再將車身傾倒，要求車手將重機扶起並回復正常騎行姿態；熟練後，移除輔助輪胎，使車身更貼近地面，增加難度，更加仰賴核心與腿部肌力。（圖：青年日報提供）

初階訓練的最後一項則是「上坡起步」，著重於離合器與油門的精準掌握。新手經常因手腳不協調導致熄火，因此，教官要求在斜坡上停車入檔，緩放離合器並輕轉油門，搭配後煞車操作，才能讓車輛平穩起步通過斜坡。

進階課目還有3項，包括「直線7秒」，要求車手以慢速保持平衡，通過寬40公分、長15公尺直線；「直線煞車」須在指定距離內加速至25公里以上，並完成緊急煞車；「定圓繞行」則是在半徑7公尺與5公尺所形成的環狀道路內完成繞行，檢驗過彎控制能力。

在完成基礎訓練後，車手尚須通過陸軍後勤指揮部的專業考核，涵蓋上述所有課目，合格後方能取得重機駕照，正式成為快速反應連的堅實戰力。

快速反應連在戰時要轉換為衛戍區偵搜部隊，負責戰場偵搜、反滲透、反破壞及協力守備部隊等作戰任務。（圖：青年日報提供）

