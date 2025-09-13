陸戰隊成立無人機營丶火力營 樊傳聲中將：確保關鍵時刻發揮戰力

陸戰隊指揮官樊傳聲中將今天指出，我們所面臨的挑戰與過去不同。精準打擊與無人載臺系統的發展，使戰場環境更加複雜，面對此威脅，必須進行轉型與蛻變。今日的陸戰隊將強調快速反應與靈活機動，確保在關鍵時刻發揮戰力。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍陸戰隊近日進行組織丶定位的大幅轉型與調整，陸戰66旅戰車營、砲兵營轉型為無人機營及火力營，防空警衛群則成立戒護營，擔負海軍遠程機動打擊火力的安全任務，陸戰隊指揮官樊傳聲中將今天指出，我們所面臨的挑戰與過去不同。精準打擊與無人載臺系統的發展，使戰場環境更加複雜，面對此威脅，必須進行轉型與蛻變。今日的陸戰隊將強調快速反應與靈活機動，確保在關鍵時刻發揮戰力。

他說，「裝備可以更新、戰術可以調整，但一日陸戰隊、終生陸戰隊的精神永遠不會改變。」樊指揮官指出，轉型並非拋棄過去，而是將榮耀傳承到新時代。未來，全體陸戰隊員將以榮耀傳承、永遠忠誠的信念，成為國人心中最值得信賴的鋼鐵勁旅。

欣逢海軍陸戰隊成軍78週年，海軍陸戰隊指揮部今日於忠誠營區舉辦慶祝活動，由指揮官樊傳聲中將主持，並以「陸戰轉型、榮耀傳承」為主軸，展出各類動、靜態表演與操演，包含切糕典禮、聯合樂儀隊、莒拳隊、蛙操及軍用無人機操演等，並邀請歷任司令、指揮官、陸戰隊退伍軍人協會與地方仕紳共襄盛舉。

樊傳聲指揮官致詞時指出，今年隊慶以「陸戰轉型、榮耀傳承」為主題，象徵陸戰隊不僅承接歷史，更要迎向新世代挑戰。面對當前敵情威脅，陸戰隊作戰任務型態隨著複雜環境進行調整，並在組織與裝備上與海軍任務緊密結合。今年陸戰66旅戰車營、砲兵營逐步開始轉型；防空警衛群則成立戒護營，擔負海軍遠程機動打擊火力的安全任務。未來，陸戰隊將持續強化防空與反裝甲能力，以因應戰場需求。

陸戰66旅無人機操演，以精湛的飛行操作驚艷全場。（圖：軍聞社提供）

