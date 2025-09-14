國防特別預算規模上看兆元！王定宇曝四大支柱 打造台版「金穹」

首次上稿 09-13 22:18

更新時間 09-14 06:38

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部日前已向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，規模上看破兆元，成為史上規模最大特別預算。對此，立法院外交國防委員會資深委員王定宇昨（13）日受訪強調，國軍不是為了編數字而編，而是依據戰備需求編列。他並指出，這筆特別預算將由四大支柱構成，目標是快速建構台灣不對稱作戰能力與完整的防衛體系，打造台版「金穹」。

請繼續往下閱讀...

王定宇昨天受訪說，四大支柱分別是：一、整合AI戰場管理系統，把感知系統與火力單元結合，並與盟軍串接；二、提升感知系統；三、加大戰備縱深；四、建立自主的戰備供應鏈。

他說明，第一大支柱就是全面提升台灣的防空系統。雖然目前台灣的防空飛彈與防空網密度已經是全球數一數二，但隨著中國威脅日益增加，數量與型態不斷改變，台灣必須將所有防空體系整合起來，才能因應遠火、各式導彈、無人機、戰機、武裝直升機等多重威脅。

王定宇強調，這不僅是感知系統（如雷達）的整合，還包含三O鏈砲、NASAMS、愛國者等火力單元，核心則是指管中心 ，透過與美軍現役相當的系統，建立能即時研判威脅、選擇最有效火力攔阻的戰場管理體系。他形容，這就是台灣版的「Golden Dome（金穹計畫）」。

他舉例，過去愛國者、天弓等各自為政，缺乏串聯，有時同一個威脅可能同時遭到兩至四枚飛彈攔截，造成資源浪費；同時台灣對小型無人機的防衛能力也需加強。因此，透過AI戰場管理系統整合感知與火力單元，才能提升整體防禦效率，建立台灣自有的防衛金穹。

第二大支柱是提升感知系統，王定宇指出，這部分與第一塊息息相關，必須隨著中國新型彈藥、匿蹤飛行器的質量變化而不斷升級。他強調，這也涉及與盟軍的結合，包括共同圖像（Common Operational Picture）、戰區管理系統及情資共享，從過去的C4提升到C6，建構C6ISR共用平台。雖然他沒有明言要直接連結哪個盟友，但強調台灣必須具備能與盟軍協同作戰的平台。

第三大支柱則是加大戰備縱深。他強調，二戰經驗已證明，彈藥往往遠遠不足。各國常誤以為存量充裕，實際上一週就能消耗殆盡。台灣必須提升各式裝備、飛彈、火箭彈的存量，才能具備足夠的戰備縱深。

王定宇續指，第四大支柱是提升自主生產能力，平時台灣可作為全球軍工產業供應鏈的一環，但戰時必須能自給零部件、火藥、彈藥，才能建構完整的國防生態系。他以烏克蘭為例指出，烏軍雖有愛國者發射載台，但面臨彈藥不足的窘境，仍可依賴陸路補給；台灣則不可能依賴外部運補，因此必須具備一定自主生產能力，包括導彈、火箭彈、甚至M1A2戰車所需的M120戰車砲彈，都要能在台灣自製。

王定宇也透露，除美方已同意出售M109A7自走砲外，另有一項我國軍方尚未公布的項目，不過整體而言本次特別預算對傳統載台著墨不多，重點放在整體作戰體系的建構，讓台灣的防衛能力全面現代化。

王定宇最後強調，這套體系不僅強化防空，陸軍長期缺乏的共同圖像、C6ISR與完整戰場管理系統，也能透過這筆特別預算補足。整體架構將讓防空、地面部隊、濱海作戰能力全面升級，朝向美軍或以色列「上帝視角」的作戰體系邁進。這是一項龐大工程，因此必須用七年期的特別預算來完成。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法