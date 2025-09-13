供應鏈合作成國防特別預算亮點 周宇平：台美軍工合作必然且必要

中科院與美商Kratos公司合作，改裝Kratos產製的MQM-178無人靶機為長程攻擊型無人機。（擷取自Kratos公司官網）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部日前向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，規模上看破兆元，成為史上規模最大特別預算，台美軍工合作也成各界關注焦點之一。 對此，台灣智庫諮詢委員周宇平今（13）日受訪指出，台美合作是「必然」且「必要」的趨勢，未來不僅在彈藥、自動化生產線，甚至無人機、衛星與低成本巡弋飛彈設計等項目，都將深化與美方的合作模式。

國防工業專家周宇平受訪說，他早年曾推動捷克輪型自走砲來台，當時捷克希望透過美商與台灣軍方接觸，已在簡報過程中談及彈藥生產合作。如今台灣砲兵裝備仍使用二戰時期火砲與炮彈，甚至出現「爺爺當兵和孫子當兵用同樣東西」的情況，顯見裝備老舊亟需更新。他說，過去談到的炮彈生產，如今在特別預算與台美合作的脈絡下，再度被拉回檯面，確實有其迫切性。

他提到，我方正與美商Kratos合作開發小型靶機，未來甚至可能延伸成低成本巡弋飛彈的設計。同時，Kratos也具備衛星系統能力，對破解中國北斗衛星訊號有一定助益。這類合作實際上都是進行式，未來還會更多，展現台美雙方政府良好互動下的進展。

記者詢問，與美共同合作生產是否僅限官方？周宇平解釋，目前像無人機計畫仍以官方為主，但因中科院本身缺乏完整產能，多數會採取「委外」方式。屆時受委託的台灣廠商必須通過美方審核，才能真正進入供應鏈。他認為，這種模式在未來將越來越普遍，台灣產業也必須面對這樣的要求。

至於台美軍工供應鏈是否能夠如願整合，周宇平強調，最佳方式就是透過合作加快學習，縮小差距，讓美方了解台灣優勢並逐步建立互信，如此才能創造更多合作機會。 周以去年美商22家無人機公司與台灣廠商的媒合會議為例指出，現在台灣能夠實質幫上美方的廠商「真的太少」，凸顯國內產業尚未成熟，例如美商Kratos所開發的大型艦載無人加油機等特殊系統，台灣尚難以產製，雙邊落差仍屬明顯。

周宇平強調，最佳方式就是透過合作加快學習，縮小差距，讓美方了解台灣優勢並逐步建立互信，如此才能創造更多合作機會。透過台美軍工合作，台灣有機會成為美國供應鏈的一環，增強自製能力與系統發展的彈性。雖然預算龐大，但只要能有效評估執行成果，確保資源用在真正需要的地方，就能在有限的國防資源下發揮最大效益。他強調，合作是必須走的方向，台灣必須更聰明、更通盤規劃，才能在未來國防自主與國際合作之間取得最佳平衡。

