俄威脅日增 機密文件曝德軍兵力須增至10萬

德國將領示警需擴軍至10萬人規模，才能符合北約應對俄羅斯潛在威脅要求。（路透）

〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯無人機9日侵入波蘭領空，使得自2022年烏俄戰爭爆發後始終緊張的歐俄情勢進一步升高。「路透」11日檢視的機密文件指出，德國將領主張需要在現有的6.2萬軍力規模再擴軍10萬人，才能符合北大西洋公約組織（NATO）加強應對俄國威脅準備的新目標。

由德國陸軍參謀長麥斯（Alfons Mais）2日致函給聯邦國防軍總監察長布洛爾（Carsten Breuer）的信件中寫道，「對陸軍來說，迫切的是要於2029年達成充分戰備，並在2035年提供德國向北約承諾的實力」。

請繼續往下閱讀...

北約預期俄羅斯會在2029年具備大規模攻擊西歐的能力，麥斯呼籲在該年增加約4.5萬名常備役。不僅如此，為符合北約6月峰會所同意的目標，以及建立應對類似烏俄消耗戰類型的後備軍力，得於2035年再招募4.5萬人，並需要約1萬名額外軍力強化國土防衛。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法