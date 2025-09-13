2萬噸磐石艦停靠南沙太平島 敦睦遠航官兵、軍校生見證南疆經略

油彈補給艦磐石艦停靠南沙太平島。（擷取自軍事新聞通訊社X平台）

〔中央社〕海軍114年敦睦遠航訓練支隊日前航抵南沙太平島，軍聞社發布滿載排水量達2萬859噸的油彈補給艦磐石艦，停靠在完成港側浚深及整修工程的太平島碼頭的影像。

軍事新聞通訊社今天報導指出，海軍114年敦睦遠航訓練支隊日前航抵南沙太平島，油彈補給艦磐石艦在泊港過程中，先行完成小艇施放，確認泊港航道狀況，由太平島大氣海洋局官兵評估流速、風向與水深等數據，在磐石艦與太平島官兵協力合作下，順利將磐石艦停靠於太平島碼頭。

請繼續往下閱讀...

報導指出，泊港期間，支隊官兵及學生參訪島上各項基礎建設，包括南沙醫院、氣象觀測站、郵政代辦所及淡水井等設施，深入瞭解台灣在南沙經營建設的成果與挑戰，並安排駐守島上的官兵講解導覽，使支隊官兵對南海區域局勢有更加直接且深刻的理解。

海洋委員會於民國109年起開始推動「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」，總經費新台幣17億3766萬餘元，工程耗時2年完工；去年3月驗收，4月啟用，主要施工項目包括100噸級巡防艇避颱強化工程、4000噸巡防艦港側航道浚深、碼頭附屬設施強化工程等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法