戰事加劇！烏克蘭防長：2026國防開支至少3.6兆

〔國際新聞中心／綜合報導〕烏克蘭國防部長什米哈爾（Denys Shmyhal）13日表示，隨著與俄羅斯的戰爭進入第4年，烏克蘭在2026年的國防開支至少需要1200億美元（約3.6兆台幣）。

什米哈爾指出，這筆資金對維持防線、擴大無人機及其他武器生產、保護領空，以及遏止俄國進一步侵略至關重要。

他在基輔舉行的年度「雅爾達歐洲戰略」（YES）峰會上表示：「戰爭的經濟學證明，如果我們花費少於俄國，我們就會開始用領土，最重要的是，用生命來付出代價。」

自2022年2月俄羅斯入侵以來，烏克蘭國防支出急遽上升，如今已超過國內生產毛額（GDP）的31％。今年的國家預算至少規劃630億美元用於國防，還有來自西方盟友的軍援。

烏克蘭國會預算委員會主席皮德拉薩（Roksolana Pidlasa）表示，戰爭的成本持續攀升，2025年每天的戰爭開銷達到1.72億美元，而2024年約為1.4 億美元，包括士兵薪資、武器，以及對戰場傷亡者的補償。她說：「因此我們必須籌措所有所需資金，籌集所有必要的財源。」

雖然尚未具體說明額外資金來源，但烏克蘭官員已呼籲盟國動用俄國的凍結資產，來協助基輔的財政。

近期俄烏戰事加劇，超過1000公里的前線陷入激烈戰鬥，俄軍同時擴大對烏克蘭後方城鎮的空襲，無人機甚至入侵波蘭領空，引發歐洲各國強烈譴責。

皮德拉薩強調，在任何外交解決方案達成前，「我們都必須繼續戰鬥。而要繼續戰鬥，就需要資金。」

