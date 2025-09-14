AUKUS落實第一步！澳洲將斥資3600億建潛艦設施與造船廠

澳洲政府將投入120億美元，在AUKUS協議架構下興建潛艦設施與海軍造船廠。圖為美國海軍「維吉尼亞級」核動力攻擊潛艦「明尼蘇達號」，泊靠西澳史特林號基地。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕即使外界對「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的前景仍有疑慮，澳洲廣播公司（ABC）13日報導，澳洲政府仍將投入120億美元（約台幣3638億元），在AUKUS協議架構下興建潛艦設施與海軍造船廠。報導指出，這是AUKUS協議首次付諸實施的跡象。

據報導，澳洲政府預定14日宣布這項新的投資計畫，在伯斯（Perth）以南的亨德森（Henderson）闢建大型國防工業園區。這筆資金將用於為澳洲國防軍（ADF）打造水面艦艇，首批可能會是新型登陸艦。

請繼續往下閱讀...

這筆資金還將用於興建核動力潛艦的停泊設施。根據AUKUS協議，澳洲預計2030年代接收首艘美國「維吉尼亞級」（Virginia-class）潛艦。此外，資金亦將投入水面作戰艦艇的維修設施建設，並可能用於打造澳洲未來的多用途巡防艦。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）14日將與副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）、國防部人事部長吉奧（Matt Keogh），以及西澳州州長庫克（Roger Cook），共同在伯斯宣布這項計畫。

艾班尼斯在聲明中形容，這筆投資是「我們再次提供破紀綠國防資金，強化澳洲防衛能力的方式」。

澳洲政府估計，亨德森國防工業園區在10年間將耗資約250億美元。目前在伯斯以南已有一項80億美元工程正在進行，5艘核動力潛艦與超過1000名美軍人員很快就會進駐，做為「西部潛艦輪調部隊」（Submarine Rotational Force West）的一部分。

這是AUKUS協議首次付諸實施的跡象。自2027年起，多達4艘美國「維吉尼亞級」潛艦與1艘英國「機敏級」（Astute-class）潛艦，將輪駐西澳史特林號基地（HMAS Stirling base），進行維護與修繕。

近數月來，川普政府持續向澳洲施壓，要求提高國防開支，五角大廈也依據川普的「美國優先」議程檢視AUKUS。報導指出，這項工程可望使美軍人員與防衛資產紮根於西澳，即使川普政府日後對AUKUS協議失去興趣，也難以輕易撤回。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法