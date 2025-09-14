俄無人機侵領空 羅馬尼亞急派2架F-16戰機升空

羅馬尼亞國防部13日表示，在俄軍襲擊烏克蘭邊境地區的基礎設施時，一架無人機侵犯羅馬尼亞領空，對此派出F-16戰機因應。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕自俄國2022年入侵烏克蘭以來，俄國無人機多次入侵與烏國接壤國家的領空，包括波蘭和羅馬尼亞，近期俄軍無人機除了頻繁入侵波蘭領空，羅馬尼亞國防部13日表示，在俄軍襲擊烏克蘭邊境地區的基礎設施時，一架無人機侵犯羅馬尼亞領空，羅馬尼亞軍方對此派出F-16戰機因應。



羅馬尼亞與波蘭都是北大西洋公約組織（NATO，北約）成員國。

根據《路透》報導，羅馬尼亞和烏克蘭的邊境線達到650公里，自俄羅斯入侵烏克蘭後，俄軍無人機殘骸已多次掉進羅馬尼亞境內。羅馬尼亞國防部長莫斯泰亞努（Ionut Mosteanu）指出，在無人機飛入羅馬尼亞領空後，羅馬尼亞出動兩架F-16戰機因應並持續追蹤，並警告邊境地區的居民注意，整體過程持續至無人機飛離領空為止。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群平台「X」發文表示，數據顯示這架無人機曾侵入羅馬尼亞境內約10公里，並在北約領空內運行了大約50分鐘。澤倫斯基強調：「這顯然是俄羅斯對戰爭的擴大行動，這正是他們的手法。需要對俄羅斯加強制裁、對俄羅斯貿易徵收關稅以及集體防禦。」

