軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

與委內瑞拉關係仍緊繃 美軍F-35戰機降落波多黎各

2025/09/14 11:07

多架F-35戰機降落於波多黎各一處海軍基地。（路透）多架F-35戰機降落於波多黎各一處海軍基地。（路透）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國與委內瑞拉關係持續緊張，先前曾有知情人士透露，川普政府下令向波多黎各部署10架F-35戰機，藉此進行打擊販毒集團的行動。據《路透》報導，《路透》攝影師捕捉到F-35戰機降落在波多黎各的一處海軍基地，而基地內也有大量美軍軍備及軍事人員。

現場除了F-35戰機之外，還有美軍陸戰隊的CH-53K「種馬王」直升機、MV-22「魚鷹」運輸機等空中載具。現場除了F-35戰機之外，還有美軍陸戰隊的CH-53K「種馬王」直升機、MV-22「魚鷹」運輸機等空中載具。

《路透》攝影師阿爾杜恩戈（Ricky Arduengo）目擊拍攝F-35戰機降落在波多黎各塞瓦（Ceiba）的羅斯福海軍基地。現場除了F-35戰機之外，還有美軍陸戰隊的CH-53K「種馬王」直升機、MV-22「魚鷹」運輸機等空中載具。

除了F-35戰機之外，還有美軍陸戰隊的MV-22「魚鷹」運輸機。（法新社）除了F-35戰機之外，還有美軍陸戰隊的MV-22「魚鷹」運輸機。（法新社）

針對美軍這批降落於波多黎各的F-35戰機，美國國防部對此表示，目前並沒有任何軍事動態變化需要對外宣布。

美國軍方上週襲擊了一艘據稱運載非法毒品的委內瑞拉船隻，造成11人死亡，這是川普政府最近向南加勒比海部署軍艦以來的首次行動。委內瑞拉政府強調，遇難的11人中沒有人是毒販。

此外，委內瑞拉政府13日指控，一艘美國驅逐艦12日在委國經濟特區攔截、登上並佔領了一艘委國鮪魚船長達8小時。

