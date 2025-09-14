與委內瑞拉關係仍緊繃 美軍F-35戰機降落波多黎各

多架F-35戰機降落於波多黎各一處海軍基地。（路透）

現場除了F-35戰機之外，還有美軍陸戰隊的CH-53K「種馬王」直升機、MV-22「魚鷹」運輸機等空中載具。

《路透》攝影師阿爾杜恩戈（Ricky Arduengo）目擊拍攝F-35戰機降落在波多黎各塞瓦（Ceiba）的羅斯福海軍基地。現場除了F-35戰機之外，還有美軍陸戰隊的CH-53K「種馬王」直升機、MV-22「魚鷹」運輸機等空中載具。

除了F-35戰機之外，還有美軍陸戰隊的MV-22「魚鷹」運輸機。（法新社）

針對美軍這批降落於波多黎各的F-35戰機，美國國防部對此表示，目前並沒有任何軍事動態變化需要對外宣布。

美國軍方上週襲擊了一艘據稱運載非法毒品的委內瑞拉船隻，造成11人死亡，這是川普政府最近向南加勒比海部署軍艦以來的首次行動。委內瑞拉政府強調，遇難的11人中沒有人是毒販。



此外，委內瑞拉政府13日指控，一艘美國驅逐艦12日在委國經濟特區攔截、登上並佔領了一艘委國鮪魚船長達8小時。

