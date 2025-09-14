民間版軍規偵察機 可逮到共艦的安捷航空SAR雷達+熱像儀飛進國防展

P2012 Sentinel SMP「蒼鷹號」雙螺旋槳飛行器是「蒼鷹計畫」的核心，可掛載軍規感測器進行水面、水下偵測。（記者涂鉅旻攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國軍艦、海警船頻在我周遭海域現蹤，考驗我海軍與海巡應變。為國內飛行員搖籃的安捷航空，推動「蒼鷹計畫」建立空中海上監偵能量，在獲得軍規熱像儀、合成孔徑雷達後，讓民航機「變身」成為海上巡邏機，不僅創下民間廠商先例，還曾多次掌握台灣附近活動的中國軍艦動態，相關成果將於今年國防展亮相，盼為我國應變「灰色地帶襲擾」盡份心力。

今年度台北國防航太展將於9月18日至20日登場，共計有超過400家國內、外廠商參展，衍生的商機因我國大幅增加國防預算，而有無限想像空間。致力於民間飛行員培訓的安捷航空，近2年推動「蒼鷹計畫」，也就是要建立空中偵防能量，採購成熟的先進設備，並進行整合改裝、招募經驗豐富的軍方退役偵蒐人員，相關能量已逐步到位，並將在今年度國防航太展公開成果。

「蒼鷹計畫」核心在於獲得輸出許可後，自外國引進的軍規感測器，還要跟既有的P2012 Sentinel SMP「蒼鷹號」雙螺旋槳飛行器整合，這在我國民間企業中相當罕見。軍規感測器部分，以Teledyne FLIR公司生產的紅外線光電系統Star SAFIRE 380-HDc，及雷達大廠IMSAR的NSP-7合成孔徑雷達為主軸，另外搭配自動識別系統（AIS），先辨識海上可疑船隻，再進行深入監偵工作。

Teledyne FLIR公司生產的紅外線光電系統Star SAFIRE 380-HDc。（記者涂鉅旻攝）國際大廠IMSAR的NSP-7合成孔徑雷達。（記者涂鉅旻攝）至於海上執行任務步驟，安捷航空人員表示，先以雷達進行大範圍搜索，最遠可企及340公里外目標，若發現未開啟AIS系統的「暗船」，將透過最遠可偵測25公里的光電／紅外線系統鎖定，最後透過Lisa 3D指管情報處理平台（C2/PED），即時產出可直接用於決策的情報，並加密及時傳輸至地面與海上單位，讓相關單位可更有餘裕地做出正確應對決策。

安捷航空發布資料顯示，「蒼鷹計畫」過去半年曾成功地掌握多艘中國軍艦、科研船隻的蹤跡，今年7月就曾在台東東北方104公里海域，發現054A護衛艦的清晰蹤跡。

我國對海偵巡目前仰賴海軍P-3C反潛機，以及海軍、海巡署艦艇，但在中國軍艦、海警船頻繁襲擾時，如何永續地確保監控能量不墜，實為一大考驗。安捷航空董事長高健祐表示，由於政府獨立建立航空機隊受限於經費、能力、時間，因此，安捷期盼民間現成能量能即時補位，協助分擔平時繁重勤務，避免昂貴戰力資源過度消耗。

Leica HawkEye-5空載測深光達。（記者涂鉅旻攝）「蒼鷹計畫」除了可掌握水面艦動態，未來也將發展水下探偵能力，其已於今年7月取得歐盟輸出許可，引進Leica HawkEye-5空載測深光達，未來可供「蒼鷹號」攜掛，在空中藉由先進雷射技術，能快速、大面積且精準的掌握水下地形，可應用於航道測繪、港灣建設、離岸工程與災後搶修等韌性建設，軍事用途方面，也具備反登陸與水下戰場監控潛力。

