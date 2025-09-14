澳洲砸2450億升級船塢 為AUKUS核潛艦打造基地

圖為美國維吉尼亞級攻擊潛艦明尼蘇達號，今年2月26日停靠西澳州史特靈基地。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲政府14日宣布，將投入120億澳幣（約2450億新台幣）的初始資金，用於升級其未來核動力潛艦艦隊所需的造船廠設施。此舉是澳洲在與英美簽署 AUKUS（澳英美三方安全夥伴關係）協定後，為獲取核潛艦而邁出的關鍵實體一步。

據《法新社》報導，國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，這筆「非常可觀」的投資，將在未來十年內，用於西澳伯斯（Perth）的韓德森國防區（Henderson Defence Precinct）。

澳洲目前並無維護核動力潛艦的基礎設施，其在AUKUS協定下的目標，是在15年內獲取至少3艘美國維吉尼亞級（Virginia-class）潛艦，並最終具備自製潛艦的能力。

馬勒斯向澳洲天空新聞（Sky News）表示：「韓德森是AUKUS 故事的關鍵一塊，從這個角度看，它將受到美國的歡迎，也肯定會受到英國的歡迎。但這是關於澳洲為因應其戰略時刻，所需要做的事情。」

馬勒斯指出，政府計畫為韓德森國防區，配備維護核動力潛艦所需的高安全性乾船塢，同時也將建立用於建造登陸艇，以及最終用於建造日本最上級（Mogami-class）巡防艦的設施。

這筆120億澳幣的資金僅是初期投資。馬勒斯表示，發展韓德森國防區的總成本，最終可能達到約250億澳幣（約5105億新台幣）。

