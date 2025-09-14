自由電子報
軍情動態 > 國際軍情

俄軍「西方2025」軍演 成功試射「鋯石」極音速飛彈

2025/09/14 18:05

俄羅斯未曾公布「鋯石」飛彈的真實近距照片，圖為俄方公布的渲染圖。（取自俄羅斯國防部官網）俄羅斯未曾公布「鋯石」飛彈的真實近距照片，圖為俄方公布的渲染圖。（取自俄羅斯國防部官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據俄羅斯國際傳真社（Interfax）14日引述俄國國防部的消息，俄羅斯北方艦隊已在其與白俄羅斯舉行的「西方2025」（Zapad-2025）聯合戰略演習中，成功完成了一次「鋯石」（Zircon）極音速飛彈的實彈射擊。

2021年7月，俄羅斯國防部聲稱，「戈爾什科夫海軍元帥號」巡防艦成功試射一枚「鋯石」極音速巡弋飛彈，命中海上目標。（美聯社資料照）2021年7月，俄羅斯國防部聲稱，「戈爾什科夫海軍元帥號」巡防艦成功試射一枚「鋯石」極音速巡弋飛彈，命中海上目標。（美聯社資料照）

俄國國防部在聲明中表示：「作為『西方2025』聯合戰略演習的一環，北方艦隊的混合兵力，對巴倫支海（Barents Sea）上的一個假想敵，進行了飛彈打擊。」

此次實彈射擊由「戈爾什科夫海軍元帥號」巡防艦（frigate Admiral Gorshkov）官兵執行，俄國國防部宣稱：「根據即時接收的客觀監控數據，目標被一次直接命中摧毀。」

報導指出，在飛彈試射期間，該海域已預先關閉，禁止民用航運機、艦進入。俄國軍方同時透露，一架隸屬於北方艦隊的Tu-142長程反潛機，為巡防艦提供目標標定，以利發射「鋯石」飛彈。

「鋯石」是俄羅斯新一代的海基極音速飛彈，由俄羅斯「戰術飛彈公司」（Tactical Missiles Corporation）開發。俄國總統普廷曾在今年4月表示，「鋯石」飛彈的射程過1000公里，速度高達10馬赫，約為音速的10倍。

「西方2025」戰略演習於9月12日至16日舉行，演習區域涵蓋白俄羅斯與俄羅斯的陸上靶場，以及波羅的海與巴倫支海。俄國國防部表示，北方艦隊的兵力正在北極海域行動，演練的項目包括防禦海岸設施、管理混合兵力，以及綜合運用高精準武器。

根據官方資料，首艘搭載「鋯石」飛彈的水面艦艇，是同屬北方艦隊的「戈洛夫科海軍元帥號」巡防艦（frigate Admiral Admiral Golovko）。官方已宣布，計畫將「鋯石」飛彈部署於其他俄羅斯水面艦艇，以及「亞森-M」（Yasen-M）級的多功能核動力潛艦上。

