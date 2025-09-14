不只是敦親睦鄰 敦睦艦隊磐石艦停太平島、海上神秘訓練更重要

海軍敦睦艦隊於今年6月返國。（取自海軍司令部臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍公布滿載排水量逾2萬噸的敦睦艦隊旗艦磐石艦，停泊於太平島碼頭的照片，引發各界議論。事實上，已實行數十年的敦睦艦隊，隨著全球局勢變化，任務已不局限於培養航海實務、敦訪盟邦、宣揚國威，而是跨到貼近實兵訓練、軍艦「不期而遇」等領域，據了解，艦隊返台前，曾在海上實施攸關跨國後勤領域的模擬訓練，磨練官兵本職學能。

在太平島碼頭整建工程去年落成前，敦睦艦隊官兵也有登上太平島的前例，但艦艇須在島外錨泊，官兵再換乘登島。而排水量超過2萬噸的磐石艦可直接停泊在太平島，遠超過海委會原先設定4000噸級巡防艦可停靠補給的目標，也讓未來實務運用層面，更具彈性與想像空間。

隨著全球局勢改變及我國練兵需求與時俱進，海軍敦睦艦隊出航的任務，已不再局限於培養官校生航海實務、敦訪盟邦、宣揚國威等層面，不僅數度觸及未曾經略的海域，甚至在去年被外媒揭露，已有與友盟軍艦在海上遭遇，演訓的情形，艦隊依「海上不預期相遇行動準則」進行演練。

海軍今年度敦睦艦隊在5月28日至6月1日間停泊太平島，但直到6月9日才發布相關資訊。（取自我國駐帛琉大使館臉書）根據公開紀錄，今年度敦睦艦隊4月啟航後，先是在今年5月中旬抵達南太友邦吐瓦魯，隨後在5月20日抵達另一個友邦馬紹爾群島，但值得玩味的是，敦睦艦隊於今年5月底至6月初抵達帛琉後，帛琉政府與我國駐帛琉機關並未比照前兩個友邦，在第一時間發布敦睦艦隊抵達消息，而是直到敦睦艦隊於6月9日返航時，才順勢發布敦睦艦隊曾造訪帛琉的資訊。

知情人士透露，今年度敦睦艦隊在從帛琉返抵國門的這段航程，不僅前往太平島停泊與登島，還在該國附近海域比照近年模式，施行「攸關跨國後勤領域的模擬訓練」。但針對這項訓練實施細節、涉及對象，該人士拒絕進一步說明，相關單位也未證實與評論。

另根據國防部明年度預算書顯示，海軍明年規畫派840名官兵，自明年2月至6月間進行「115年度敦睦遠航訓練」，預計須費時112天，預算達5136萬3千元，比起今年編列3972萬5千元來得多。





