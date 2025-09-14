國防部軍博館工程進度順利達72％ 但完工時間將落在「明年」

國防部軍博館的建築物相當宏偉。（軍聞社）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部正在台北市大直興建「國家軍事博物館」，根據軍方最新消息，其最新工程進度已經達72％，不僅有著宏偉內部建築配置、「金門之熊」M5A1戰車等豐富館藏，7樓還有一間可飽覽基隆河岸風光的景觀餐廳，但全案的完工時間將落在明年，比原先預估的今年10月略為延後。

國軍媒體「軍聞社」13日針對軍博館進行報導，內容提到，軍博館建築配置汲取《孫子兵法》「圍合」、「虛實對比」的戰略思想，以一座挑高30米的明亮中庭為核心，貫穿各樓層垂直視野，營造出開闊通透的磅礴氣勢。

國防部軍博館目前工程進度約72％，七樓設有景觀餐廳，可飽覽基隆河全景。（軍聞社）展廳規劃方面，這篇報導指，軍博館內依歷史與科技面向，劃分「世界軍事變遷」、「第二次世界大戰」、「國際局勢與台海諸役」、「軍事與社會」、「整軍經武國防自主」及「國防軍事體驗」等六大主題。展品將包含國造「中正式」步槍、「金門之熊」M5A1戰車等珍貴實體文物，以及國造「天劍二型」飛彈、潛艦模型等國防自主成果。

其他空間亦有設計巧思，可容納298席的專業展演廳，即以飛機維修機棚為意象，博物館結合戶外空間規劃軍備陳展區，並設有兒童廳、專業圖書室，以及可飽覽基隆河岸風光的七樓景觀餐廳等，目的在打造一座兼具知性、休閒功能的指標性文化場館。

軍博館內部將陳展「金門之熊」M5A1戰車等珍貴文物。（軍聞社）根據國防部今年5月送交立法院的預算解凍報告陳述，截至今年4月底，全案工程進度達53％，剩下工項則力拼今年10月完工，並計畫明年能正式啟用。軍媒報導更新進度指，全案工程進度已達72%，預計於明年完工，略晚於今年上半年預估的時間點。

