俄「見證者」無人機竟有升級版 殘骸藏攝影機與網狀數據機

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍聞網站《Defense Express》一篇報導指，被擊落的俄羅斯「見證者」（Shahed）無人機殘骸經過分析顯示，俄軍正日益為其遠程打擊系統，引入新的技術方案。烏克蘭專家證實，俄軍已開始系統性地為見證者-136型（Shahed-136）無人機，配備網狀數據機與前視攝影機。

見證者-136型無人機在俄軍之中，被稱為天竺葵二型（Geran-2），這篇報導指出，這項升級已非實驗性質，自9月初以來，俄羅斯已轉向將這些設備進行系列化整合。

《Defense Express》從消息來源獲悉，近期被擊落的「見證者」無人機上，搭載了一套完整的新設備，其中，包括一台與先前在較輕型無人機上發現的同款網狀數據機，即中國興凱科技（Xingkai Tech）的XK-F358裝置。這種數據機能讓無人機創建一個動態網狀網路，每個節點都可作為中繼站，從而擴大通訊距離與韌性。

合圖片。左側顯示了在被擊落的俄軍「見證者」（Shahed）無人機殘骸內部，安裝的一台標示為 HX-50 的網狀數據機。右側則展示了從殘骸中取出的完整新設備套件，包括該數據機與一台簡易的前視攝影機。（圖取自Telegram）除了數據機，專家還在無人機的機鼻處，發現了一台被固定安裝的航向攝影機，僅提供前視影像。該設備並非高階軍規品，更類似於簡易的安全監視器，但已足夠為飛行監控，甚至可能為最後階段的目標修正，提供基本的視覺能力。

最大謎團：數據如何回傳？

這些系統的出現，凸顯了俄羅斯在使用遠程無人機上一個新的戰術方向。然而，一個核心問題仍未得到解答，也就是俄軍究竟如何傳輸這些數據？分析人士長期以來一直在思考這個問題，特別是類似配置的無人機7月於基輔上空被擊落之後。

一種可能性是，俄羅斯依賴其特工網絡，預先佈建了地面中繼站。另一種理論上的選項，則是透過空中無人機鏈，由每架無人機將信號中繼給下一架，以延伸控制範圍，但專家指出，這將是極其複雜的操作。無論採用何種方法，都證實了俄羅斯正刻意調整其無人機作戰方式，以挑戰烏克蘭的防空與電子作戰系統。

