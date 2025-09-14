美軍5架F-35抵波多黎各！委內瑞拉備感威脅 怒控美艦登漁船8小時

五架隸屬於美國陸戰隊的F-35B匿蹤戰鬥機，9月13日以編隊方式接近波多黎各的前羅斯福路海軍基地（Former Naval Station Roosevelt Roads）。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國與委內瑞拉緊張關係急劇升級之際，至少5架美軍F-35戰鬥機13日被目擊降落在波多黎各。此一部署恰逢委內瑞拉激烈指控一艘美軍驅逐艦「非法且敵意地登上」其一艘鮪魚漁船，使區域軍事對峙的風險進一步升高。

根據《路透》合作攝影記者的現場直擊，5架F-35戰機降落於波多黎各宿霧的前羅斯福路（Roosevelt Roads）軍事基地。近幾日，該基地也出現了美軍直升機、魚鷹機、其他運輸機與軍事人員。此舉被廣泛視為川普總統上週下令增兵該地區，打擊販毒集團的具體行動。然而，五角大廈發言人對此僅表示：「我們目前沒有要宣布的兵力態勢變化。」

委國怒控美軍登船

就在F-35高調現身的同時，《美聯社》報導，委內瑞拉外交部長吉爾（Yvan Gil）在上週六的記者會上，激烈指控一艘美軍驅逐艦12日「非法且敵意地登上」其一艘載有9名漁民的鮪魚漁船，並滯留船上人員長達8小時。吉爾展示了據稱由漁民拍攝的照片，稱美軍的舉動是「挑釁」，意圖為「軍事升級製造藉口」。

這起對峙發生在美軍上週宣稱擊沉一艘來自委內瑞拉的運毒船並擊斃11人之後，委國則稱死者並非毒販，並指控美國「法外處決」。川普政府指控委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）領導一個販毒集團，並已將其抓捕懸賞提高至5000萬美元。作為回應，委內瑞拉政府已呼籲公民加入民兵組織，並於上週六敦促他們前往軍營接受訓練，以應對潛在的軍事入侵。

