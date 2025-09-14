「中信五號」無人船可偵蒐、群攻 將與「萊多斯」等美商攜手搶攻市場

中信造船「中信五號」無人船日前在高雄、小琉球間海域測試。（資料照，讀者提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕兩年一度的國際航太暨國防展將於18日至20日間登場，預計吸引超過400家廠商參展。承造多艘海巡艦艇、海軍輕型巡防艦的中信造船，將在此次展覽期間，對外展示「中信五號」無人艇，這型無人艇月前才自高雄與小琉球間往返，可執行監偵、攻擊甚至「群攻」任務，未來也攜手萊多斯（Leidos）等美商，共同開發智慧無人船市場。

「中信五號」無人船去年在海巡署永康艦交艦典禮中首度亮相，當時前衛的外型、帥氣的黑色塗裝引發外界關注，隨後，中信造船將該艇漆上「JSSC」及「JONG SHYN NO.5」、「中信五號」等字樣，今年8月19日從高雄出發前往小琉球，自主繞行一圈後返回高雄港。

中信造船「中信五號」將在此次航太展亮相，同時也將與美國廠商建立更緊密的合作關係。（中信造船提供）對於自家首款無人艇，中信造船近期揭露更多訊息指，「中信五號」是結合傑海達、智勤科技、凌華科技等國內團隊，自主研發的智慧無人船，具有四大戰術功能。首先，該艇可採單船或多船攻擊，擔負起第一線強勢攻堅作戰任務；其次，這艘無人艇能自動追蹤母艦航行，偵測敵艦執行群控防禦任務，並且自動保護母艦。

中信造船表示，第三，「中信五號」擔任海面最前線24小時偵查、搜索、巡邏任務；第四，則可以人工智慧（AI）智控架構為主軸，發展出各種功能「模組化無人艇」，成為優越海上「智慧作戰平台」，擔任各種海上任務。

中信造船也說，「中信五號」具有4G/5G、VHF/UHF跳頻、展頻無線電、LEO/GEO衛星通訊等通訊鏈路自動切換功能，可透過航路規劃自主航行，能自行偵測規避碰障，同時也能藉由雷達感測資訊，生成電子海圖即時影像。

值得注意的是，中信造船也將在國防展期間，與美國先進軍事科技廠商萊多斯（Leidos）、造船公司Gibbs & Cox等宣佈策略合作，將結合人工智慧無人船技術與系統研發實力，聯手開發智慧無人船市場，盼為國內造船業，開創一片全新的營運模式與市場領域。

