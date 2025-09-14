2萬噸磐石艦首度停泊太平島碼頭 官兵操駕小艇先探路

海軍磐石艦要停泊太平島碼頭前，先吊掛小艇，並由官兵操駕進行水文勘查。（軍聞社）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍磐石艦在今年敦睦艦隊任務期間，首度停泊於太平島碼頭，但滿載排水量高達2萬噸、吃水8.3公尺的磐石艦，要停入太平島供4000噸級巡防艦停泊的碼頭，事前作業可馬虎不得。根據軍方消息，磐石艦先施放下小艇水文勘查，確認泊港航道狀況、評估各項條件後，磐石艦才能順利締造紀錄。

太平島的碼頭在整建之前，無法停泊大型艦艇，也欠缺可防颱的港口設施，因此，海委會海巡署斥資17億3766萬餘元進行設施整建，去年4月完工，可供100噸巡防艇常駐、4000噸級巡防艦可停泊。

海軍磐石艦要停泊太平島碼頭前，官兵先操駕小艇在周遭進行水文勘查。（軍聞社）而滿載排水量高達2萬噸以上的磐石艦，要停入太平島碼頭的挑戰更大，根據「軍聞社」報導，磐石艦在停泊前，先行完成小艇施放，確認泊港航道狀況，由太平島大氣海洋局官兵評估流速、風向等數據，隨後，在磐石艦與太平島官兵協力合作下，順利將磐石軍艦停靠於太平島碼頭。



參與磐石艦停泊太平島碼頭的氣象官吳宜蓁中尉表示，在磐石艦進入南沙港口前，除了依靠海圖資料，會搭配簡易測量裝備，提前派遣小艇前往港口進行水深測量，即時回報數據，以確保艦艇可安全停靠。參與磐石艦停泊太平島碼頭的氣象官吳宜蓁中尉

