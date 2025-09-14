不只原型機！B-21測試機採「準作戰版」規格 測完就能服役

美國空軍11日正式試飛第2架量產的B-21「突襲者」匿蹤轟炸機。（美國空軍部長官方X帳號 @SecAFOfficial）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Army Recognition》分析，美國空軍第二架B-21「突擊者」（Raider）測試機於9月11日成功首飛，其意義遠不止是測試機隊的擴大，而是將對美國未來數十年的匿蹤轟炸機部隊，產生深遠的作戰與戰略影響。

隨著第2架測試機進駐愛德華茲空軍基地，整個計畫將能從初始的適航性與飛行性能檢查，進入更先進的武器整合與任務系統評估階段。

分析指出，與傳統的原型機不同，所有B-21測試機均按照「量產代表性標準」（production-representative standards）打造，這意味著它們在完成測試後，即可轉換為正式的作戰單位。擁有第2架同標準的飛機，將能讓測試計畫更快速地擴大範圍，提早識別系統整合、武器兼容性與維護方面的挑戰，從而降低未來認證延遲與後期設計變更的風險。從後勤角度看，多架測試機也讓供應鏈需求、維護工具與人員訓練，得以並行評估。

在戰略層面上，第2架飛機的到來，支持了美國空軍部署至少100架B-21的意圖，為長程轟炸機部隊提供了備援，有望增強對擁有先進防空系統的同級競爭對手嚇阻態勢。增加的測試能量，也讓美軍能在更多樣的條件下，驗證其匿蹤、低可觀測性維護與任務系統的可靠性，這對於B-21必須在高度對抗環境中作戰的預期至關重要。

