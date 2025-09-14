烏克蘭無人機立功！俄最大煉油廠之一遭攻擊 大火球爆炸畫面曝

烏克蘭無人機衝向俄羅斯煉油廠後在空中爆炸，火球騰空而起，現場濃煙滾滾沖天。（圖擷自X）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭無人機又立功！位於烏拉山西麓的巴什科爾托斯坦共和國首府烏法（Ufa）市郊的煉油廠，遭到烏克蘭無人機攻擊，全俄規模最大的煉油廠之一出現爆炸火球。

綜合外媒報導，俄巴什科爾托斯坦共和國領導人哈比羅夫（Radiy Khabirov），在當地時間13日於社群平台Telegram發表指出，2架無人機襲擊巴什石油公司（Bashneft）的烏法煉油廠，其中1架被擊落，1架則撞上煉油廠，造成生產現場受輕微損壞並發生火災，沒有造成人員傷亡，撲救工作正在進行中。

網路上流傳煉油廠遭到攻擊的影片，無人機衝向煉油廠後在空中爆炸，火球騰空而起，現場濃煙滾滾沖天。

巴什石油公司的烏法煉油廠是全俄規模最大的煉油廠之一，產品涵蓋150多種石油製品，距離前線有1400公里。烏克蘭軍事情報機構GUR的一名消息人士聲稱對這起攻擊負責。

