丹麥拒買「愛國者」 砸2787億改買法義SAMP/T防空系統

丹麥宣布選擇採購法義聯合研製的SAMP/T長程防空系統，捨棄了美製的「愛國者」飛彈。圖為SAMP/T系統進行實彈試射。（圖：MBDA）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Defense News》報導，丹麥宣布將採購由法國與義大利聯合研製的SAMP/T系統，滿足其整合式地面防空系統中的長程部分，此舉意味著丹麥選擇了美製「愛國者」（Patriot）系統之外，唯一的歐洲替代方案。

丹麥政府12日表示，預計將投入約580億丹麥克朗（約新台幣2787.33億元），用於購買與操作8套中長程防空系統，金額是先前預估的兩倍以上。這項採購將使丹麥成為歐盟內部，SAMP/T系統的第一個出口客戶。

丹麥國防軍司令海德嘉（Michael Hyldgaard）上將在一份聲明中表示：「烏克蘭戰爭清楚地表明，需要一個由多個整合系統組成的現代化地面防空系統，以提供多層次的空域保護。」丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）也在社群媒體上稱，這是丹麥有史以來最大的一筆地面防空設施投資。

歐洲自主與對美依賴的擔憂

報導分析指出，這項決策是在歐洲尋求國防自主的背景下做出的。歐盟執委會持續推動歐盟國家將國防預算花費在歐洲大陸，以強化本土軍工產業。與此同時，在美國總統川普曾威脅北約盟友丹麥與加拿大，以及外界認為美國正逐漸脫離歐洲事務的背景下，對美國供應商的依賴被視為風險日增。

SAMP/T系統由歐洲防空飛彈公司（Eurosam）開發，每個系統可管理多達6組垂直發射器，每組發射器配備8枚「阿斯特30」（Aster 30）B1或B1NT飛彈。根據製造商MBDA的說法，每組發射器可在約10秒內射光所有8枚飛彈。該系統配備360度主動電子掃描陣列雷達，對抗飛機的官方射程達150公里，並稱其對戰區彈道飛彈具備「卓越能力」。

