在烏克蘭前線秀絕活 科力航太攜SkyRanger R70無人機進軍國防展

科力航太將在今年度台北國際航太暨國防工業展之中，展示已在烏克蘭戰場上獲得實戰驗證的SkyRanger R70「空中遊騎兵」無人機。（資料照，記者劉宇捷攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕為期三天的台北國際航太暨國防工業展將於本周四（18日）登場，共吸引超過14國、400家廠商共襄盛舉。其中，產品獲國內公務部門採購的科力航太，今年將展示經過烏克蘭戰場驗證的SkyRanger R70「空中遊騎兵」無人機，比起一般商規機種，這型機具備更好的抗干擾能力、續航力與酬載能力，在複雜的作戰環境中依舊能穩定操作。

R70「空中遊騎兵」是由美國Teledyne FLIR公司研發的多用途四軸無人機，全機結構簡潔而精密，在機身中央的是處理器、電源與通訊裝置，自中心向外延伸四軸螺旋槳，下方則設有可熱插拔（Hot-Swappable）的酬載卡槽，能依任務性質安裝不同裝備，可換裝運輸套件、繫留套件、偵察鏡頭模組等。加拿大自去年4月起陸續交付烏克蘭陸軍，成功取得實戰驗證經驗。

為此，今年持續參與台北航太國防展的科力航太表示，其今年聚焦五大軍規級紅外線光電偵蒐與觀測系統，涵蓋空中、海上、陸上與單兵應用，全面展現對國家防衛與重要設施安全的整合解決方案。

SkyRanger R70「空中遊騎兵」無人機將在今年度台北國際航太暨國防工業展之中亮相。（科力航太提供）科力航太表示，由於SkyRanger R70無人機可搭載多任務光電/紅外線（EO/IR）偵蒐模組並即時回傳影像，也可藉由繫留繩傳遞訊號、電力，適合台灣島嶼型國土的海岸巡防、災害搜救、邊境監控等領域，且具備軍規級感測器、抗干擾能力，以及與更強續航與載重能力的SkyRanger R70，可在複雜電磁環境下穩定操作，展現同級系統少有的專業可靠性。

科力航太也將展示多款OEM紅外線鏡頭模組，可用於無人機、無人車輛或地面站台，軍規級別的設備可在降雨、濃霧環境中清晰辨識目標，降低誤判與視覺盲區風險。另外，也將展示可供中、小型艦艇使用的SeaFLIR 240光電系統、Recon V與Recon VUL 手持式熱像觀測系統、HDC MR陸用長程光電系統等，盼能為台灣海防邊境、關鍵基礎設施等，提供更即時可靠的防護。

