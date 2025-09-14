俄展現核威懾能力！米格-31K掛匕首飛彈飛越巴倫支海 模擬空襲北約

攜帶「匕首」極音速飛彈（Kinzhal）的俄國米格-31戰機。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄國斯在與白俄羅斯舉行「西方2025」（Zapad 2025）大規模聯合軍演中，再度向北約（NATO）展示其核威懾能力。俄國國防部13日高調公布影片，證實2架米格-31K戰機，已掛載具備核打擊能力的「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈，在北極圈的巴倫支海上空，執行了一次模擬空襲任務。

《路透》報導，根據俄羅斯國防部的聲明，這2架隸屬於科拉半島（Kola Peninsula）空軍基地的米格-31K，執行了長達4小時的飛行。聲明指出：「在戰鬥訓練任務中，機組員演練了對『敵方』至關重要的目標，進行一次模擬空襲。」儘管俄方宣稱演習不針對特定國家，但分析家普遍認為，此舉無疑是劍指北約的北翼前線。

10馬赫「匕首」威脅

「匕首」飛彈是一種空射型極音速彈道飛彈，可攜帶核彈頭或常規彈頭，最高速度據稱達10馬赫，北約代號為AS-24「掃興鬼」（Killjoy）。

另據挪威獨立新聞網站《巴倫支觀察家報》（The Barents Observer）分析指出，將陸基的「伊斯坎德」（Iskander）飛彈空射化，使其具備了更危險的戰略優勢，不僅發射位置更難預測，也大幅延伸了打擊範圍。

分析警告，從科拉半島的基地起飛，米格-31K所發射的「匕首」飛彈，可在短短數分鐘內，擊中位於挪威、瑞典與芬蘭北部的數個關鍵空軍基地，大幅縮短了北約的預警時間。

這場演習正值俄烏戰爭的緊張時刻，且數日之前，波蘭才擊落數架入侵其領空的俄羅斯無人機，使得這場演習挑釁意味濃厚。俄羅斯此舉被視為其在北極圈強化「反介入/區域拒止」（A2/AD）能力的關鍵一環，旨在確保其核動力彈道飛彈潛艦的活動自由。

《巴倫支海觀察家報》同時指出，就在俄軍12日晚間進行演習的同時，一架隸屬於北約的空中預警與管制系統（AWACS）預警機，也出現在巴倫支海西部、挪威芬馬克郡北方的上空，執行監控任務。

