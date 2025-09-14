偕中、俄練「邊防合作」 江炘杓：蒙古無法迴避卻也從中獲利

中國、俄羅斯與蒙古進行首度進行「邊防合作2025」聯合演練。（取自微博「中國軍號」）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國、俄羅斯與蒙古在今年9月8日、9日間，在三國邊境進行「邊防合作2025」聯合演練，也是三方首度舉行類似演訓。國防院學者江炘杓分析，這次演訓實已超越反恐範疇，攸關重大地緣經濟利益與深化三方戰略互信，相較於長年合作的中、俄，蒙古須與將其包夾的兩強保持良好關係，是無法迴避的安全措施，但演訓也有利於確保邊境穩定，是「穩賺不賠」的戰略選擇。

（原文「中俄蒙『邊防合作2025』聯合演練的戰略意涵」，由國防院國防戰略與資源研究所助理研究員江炘杓撰寫，刊載於國防院網站即時評析專區，本報，本報獲國防院授權全文刊載）

2025年9月8日至9日，中俄蒙三國邊防部隊以「聯合防範打擊邊境地區恐怖破壞活動」為課題，在中俄蒙邊境組織「邊防合作2025」聯合演練，這是三方首次組織邊防部隊參加聯合演練。三方聯合演練的時間點和內容，頗具深層的政治、經濟和軍事戰略意涵，本次聯合演練雖僅持續兩天，實質上已超越官方宣稱的「反恐」主題，是一次以軍事行動服務重大地緣經濟利益、深化三方戰略互信以及向外界傳遞清晰訊號的複合型行動。

明確聚焦聯合演練目的





「邊防合作」演練的目的在提升中俄蒙三方戰略合作關係，透過軍事行動並展現合作決心，穩定邊境安全情勢。演練期間，三方在內蒙設立聯合指揮所，並遵循尊重各方主權，確保應對突發事件快速反應與協同一致的指揮原則──在誰境內、由誰牽頭，多邊協商、平行指揮。而《福斯新聞》（Fox News）主播沃特斯（Jesse Watters）在中俄蒙聯合演練之前，在直播節目中暗示，「這條耗資4,000億美元的中俄能源合作項目——西伯利亞力量2號管道或許會像2022年的北溪管道（Nord Stream）那樣「不得不被炸毀」。似乎更加突出三方聯合演練，打擊恐怖破壞的必要性。

演練內容涵蓋從情報共享到聯合打擊，包括「聯合籌劃、聯合偵察、聯合封控、聯合打擊、聯合移交」。這些科目旨在模擬並應對跨境恐怖分子、破壞活動等非傳統安全威脅，能有效提升三國邊防部門在實際工作中的默契與效率，為聯合應對實際威脅奠定基礎。演練結束，三方就邊防管控相關具體事項進行交流，可望將演練成果轉化為常態化的合作機制。

科技控邊解決安全方案





本次聯合演練的顯著特徵是高科技手段應用，特別是中國邊防部隊的「科技控邊」能力。中國軍隊部署機器狗參與協同偵蒐，以無人機向目標區投放物品，並運用戰場偵察電視、戰場偵察雷達、穿越機等多種現代化偵蒐手段，展現邊境管控與科技執勤能力。邊防管控的科技應用具雙重戰略意涵：首先在應對非傳統安全威脅，高科技無人裝備能有效節省人力物力，降低人員傷亡風險。其次，中國展示先進的反恐裝備與技術，有利彌補合作夥伴能力上的不足。

儘管中俄在反恐與軍事技術方面有豐富經驗和先進裝備，但如果其他國家的能力相對落後，便會形成安全缺口，並為恐怖分子利用。因此，本次演習目的之一便是透過協同行動與技術展示，幫助蒙古軍隊提升反恐與邊境管控能力，從而形成一個更穩固的共同安全體系。這種能力建設不僅服務於當前的反恐主題，也為未來更廣泛的區域安全合作奠定技術基礎，這種模式可能成為中國向其他「一帶一路」沿線國家推廣其解決安全路徑的範本。

地緣政治經濟軍事結合





2025年9月2日，中俄蒙三國元首在北京舉行第七次會談，取得一個核心成果──三方就途經蒙古國的「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2, PoS-2）跨國天然氣管道建設備忘錄簽署法律文件。該管道途經蒙古國東部，依其管道孔徑大小，俄羅斯每年最多可向中國輸送500億立方公尺天然氣，成為中俄之間最重要的能源動脈。

2022年「北溪」管道遭蓄意破壞，俄羅斯和中國都深切意識關鍵能源基礎設施面臨的地緣政治風險。對俄羅斯而言，這條管道是其在失去歐洲市場後，實現能源出口多元化、尋找新財源的生命線。對蒙古國而言，每年可以獲得10億美元的能源過境費收入（佔其GDP的2-3%）。對中國而言，這是一個穩定且不受海上交通線影響的陸路能源供應通道，對其能源安全至關重要。因此本次以「邊防合作」為名的反恐演練，實質上也是一次針對能源管道安全的戰略預演和威懾。

中俄軍事合作由來已久，已發展到高度合作水準。從早期「和平使命」反恐演習，到大規模「東方」戰略演習，再到海、空軍聯合巡航，中俄關係已接近「準軍事同盟」程度。然「邊防合作」演習首次將蒙古國納入，將傳統的雙邊合作模式拓展為三邊框架。演習地點設在三國交界地帶，向任何潛在的外部破壞者發出明確訊號：這條管道是三國共有的「戰略命脈」，任何對其破壞的企圖都會受到集體、有力的軍事回應。將軍事合作、能源安全、地緣經濟利益緊密結合，形成一個宛如集體安全體系的合作架構。

蒙古國的戰略平衡調整





蒙古國外交核心始終採「第三鄰國政策」（Third Neighbor Policy），除了中俄兩個主要鄰國之外，積極與美國、日本、印度等第三方力量建立關係，以平衡中俄的巨大影響力。蒙古國長期以來參與美國主導的「可汗探索」（Khaan Quest）等多國維和演習，正是該政策的具體體現。然本次首次參與聯合邊防演練，與其長期堅持的「第三鄰國政策」形成強烈反差。這並不意味蒙古國完全放棄其外交原則，而是在新的地緣經濟格局下對其戰略進行務實調整。

一個內陸國要在兩大強權之間尋求平衡，其外交策略不可避免地更趨向於靈活的機會主義（Opportunism）。當「西伯利亞力量2號」能帶來巨大利益和附加效益的項目出現時，蒙古國必須做出符合其國家利益的戰略選擇。參與演習是以軍事行動為其核心經濟利益提供安全保障，顯示其願意在安全領域與中俄進行更深層次的合作，而此一企圖也從蒙古國決定深化與上海合作組織（Shanghai Cooperation Organization, SCO）的合作得到印證。

蒙古國長期奉行與中俄「等距」交往政策，參與類似合作是為了安撫兩大鄰國，避免被任何一方視為潛在威脅或脆弱環節，從而確保自身主權和安全。通過參與安全合作，蒙古希望在經濟合作（如獲取出海口、能源與基礎設施投資）上獲得更多好處，確保其作為內陸國的過境運輸權利得到保障。雖然參與中俄主導的機制，但蒙古依然謹慎保持其外交政策的獨立性，繼續發展與美國、日本、印度等「第三鄰國」的緊密關係，避免過度依賴中俄。

結語





俄羅斯遠東地區人口稀少，通過聯合演習可以增強邊境管控能力。中國的內蒙和新疆是維護國家統一和穩定的關鍵地區，演習有助於震懾和遏制恐怖主義、分裂主義和極端主義三股勢力利用邊境進行滲透破壞活動，維護邊疆安全穩定。蒙古被兩個大國包夾，其國家安全核心是與中俄保持良好關係，參與演習是其「第三鄰國」外交政策之外無法迴避的安全措施，然亦有利其確保自身邊境安寧與穩定，是一種「穩賺不賠」的戰略選擇。

