政院將審破兆元不對稱作戰特別預算 M109A7自走砲能否成驚喜待留意

美國陸軍操作的M109A7自走砲，傳可望納入「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」之中。（取自美國國防部官網）〔記者涂鉅旻／台北報導〕政府高層官員透露，國防部已向行政院提出跨7年度的「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，總金額上看一兆元以上，屬傳統儎台採購的M109A7自走砲也可望入列。不過，我國對美採購F-16V戰機時，是先獲得美方公告、我國才啟動特別預算編列程序，因此，美方是否在近期就宣布此軍購案，值得繼續觀察。

國防部向行政院提出跨7年度、總金額破一兆元的「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」， M109A7自走砲納入採購項目的機率不低，總採購數量可能達168門。

根據台美軍售慣例，若我國依作戰需求擬定需對美採購武器，將送交報價需求信函給美方審查，待收到美方回覆後完成整體獲得規畫書，再送交發價書需求信函給美方，待美國跨部會審查通過後，才會藉由美國國防安全合作局（DSCA）張貼外國軍售公告、進行「知會國會」、簽署發價書等程序，整個軍售案才會成立。

我方軍備採購預算部分，國防部若已完成整體獲得規畫書的制定，再等候美方跨部會審查、正式公告前，會先將預算編列於機密預算之中，直到美國安合局公告後，才會再次年度轉列公開預算。以現正獲得的M1A2T戰車為例，國防部在2018年8月核定整體獲得規畫書，並先將400餘億元預算編列於機密預算，直到美國安合局2019年7月正式宣布後，才轉為公開預算。

至於運用特別預算對美軍購的著名案例，則為尚待交付的66架F-16V block70戰機，美國安合局在2019年8月宣布這項軍售案後，我國行政院於該年9月通過「新式戰機採購特別條例草案」，隨後依序將該草案、特別預算案送立法院審查通過。

儘管「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」尚未通過行政院會議或送立法院審查，美國政府至今也未宣布M109A7自走砲的對台軍售案，這是否代表台美雙方對此案已有高度共識，美方可能會在我特別條例審查前正式公告，值得繼續觀察。

