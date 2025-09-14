烏克蘭出狠招！為癱瘓俄無人機 擬在空襲時「自斷4G網路」

在空中飛行的俄軍「見證者-136」（Shahed-136）自殺式無人機。（圖取自Telegram）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》報導，烏克蘭軍方正考慮採取一項非常規的電子戰手段，以反制俄羅斯日益猛烈的無人機攻擊。烏克蘭武裝部隊聯合作戰司令荷納托夫（ Andriy Hnatov）14日表示，在俄軍無人機來襲期間，烏克蘭可能會主動限制特定區域的行動通訊品質。

據報導，隨著與俄羅斯的戰爭拖延至第4年，俄軍已大幅強化其無人機技術，並增加部署數量，以求對烏克蘭的戰略目標與關鍵基礎設施，造成最大程度的破壞。

赫納托夫向烏克蘭線上影音頻道「Novyny Live」解釋：「這並非中斷行動通訊，而是在特定區域對通訊品質進行限制，例如限制4G與5G通訊。」他補充說，此舉的目的是「讓我們通訊營運商的網路，無法被他們在其無人飛行載具上使用的數據機接取」。

根據當地媒體報導，關閉高速行動網路的措施，對於打擊那些配備攝影機、需要4G連線來回傳影像的無人機，是相當合理的戰術。這些無人機可能利用即時影像，來進行最後階段的目標修正，或執行協同打擊。

報導同時指出，在戰爭期間，俄羅斯方面也經常下令關閉占領區的行動網路，以干擾烏克蘭的無人機攻擊。如今，烏克蘭似乎正考慮師法敵人的戰術，將民用基礎設施，轉化為不對稱作戰的一環，凸顯了現代戰爭的複雜性。

