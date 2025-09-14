澳洲升級潛艦造船廠 英美也可用

美國海軍維吉尼亞級快速攻擊潛艦「明尼蘇達號」。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲國防部長馬勒斯14日宣布，將在10年內初步投入120億澳幣（約2417億台幣），升級位於西澳大利亞省伯斯的韓德森國防園區造船與維修設施，以支持未來「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）交付核動力潛艦的進程，且英美兩國也可使用相關設施。

據報導，這項造船廠開發計畫是澳洲軍事重組計畫的重要環節，旨在提升澳洲長程打擊能力，以應對中國在太平洋地區擴張的軍力。

澳洲2021年與英美兩國簽署AUKUS協議，目標是在15年內至少採購3艘美國維吉尼亞級核潛艦，並最終實現自主製造核潛艦。然而，鑑於澳洲目前沒有為核潛艦提供維護的基礎設施，馬勒斯形容這次投資意義重大，坎培拉當局將在10年內分階段投入伯斯韓德森國防園區的造船與維修設施，有助於該基地配備用於維護核潛艦的高安全性乾船塢，以及建造登陸艦，同時最終也將承建日本最上級護衛艦。

馬勒斯表示，這項決定是基於澳洲對自身所面臨的「戰略格局」，以及「應對當前局勢」所需的國防力量做出的評估，但在被問及美國是否能使用該設施的乾船塢停泊他們的核潛艦時，他強調「這本來就是AUKUS的設施，我想當然可以（使用）」。

他說，該基地是AUKUS計畫之一，澳洲將在此維護和保養未來的潛艦。他也毫不懷疑這項投資決定會受到英美歡迎，因為這象徵AUKUS計畫又向前邁進一步。

值得注意的是，美國戰爭部（原稱國防部）政策次長柯伯吉先前批評AUKUS協議不切實際，以美國目前每年造艦速度，已是自顧不暇，無力出售更多維吉尼亞級潛艦予澳洲，因此對該協議重新展開審查，引起外界對協議遭擱置的擔憂。

不過，馬勒斯藉此機會強調，上月訪問華府後，「對川普政府領導下的AUKUS計畫的推進仍然充滿信心」。「華盛頓郵報」近日也披露，美國國務卿魯比歐當時已向馬勒斯保證，該協議不會被終止。

