憂俄國入侵 波蘭人民踴躍參加志願軍事訓練

36歲的耶德魯扎克志願參加軍訓，目的是在必要時保護自己的孩子。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯無人機不久前在出動襲擊烏克蘭期間，入侵波蘭領空遭擊落，再次引發波蘭人戒心。路透13日報導，隨著對俄國軍事侵略的擔憂日益加劇，除了波蘭軍隊努力招募兵員外，成千上萬波蘭人也自主報名參加志願軍事訓練。

據報導，對許多波蘭人來說，對俄國敵對行動的恐懼揮之不去。在波蘭北部距離俄國邊境6公里的地方，辦公室管理員耶德魯扎克（Agnieszka Jedruszak）正在挖掘戰壕；出於對與俄國開戰的恐懼，她希望能夠保護家人、包括她13歲的兒子，「為了保護我孩子的安全，我願意做任何事。我絕對願意為保護他而戰」。

雖然36歲的耶德魯扎克努力在日常生活中保持專注，但她表示，她想為「新的現實」做好準備，「總有那麼一個念頭縈繞在我的腦海裡：總覺得有什麼事情可能會發生」。

波蘭中央軍事招募中心負責人瓦夫日凱維奇（Grzegorz Wawrzynkiewicz）指出，2025年前7個月，超過2萬名波蘭人報名參加志願軍事訓練，與去年創紀錄的水準持平。他預計，到今年底，將有約4萬人完成志願軍事訓練，比2022年的1.6萬人增加1倍多，反映出自俄國入侵烏克蘭以來，公眾參與度激增。

自2022年烏戰爆發以來，波蘭的國防開支已翻倍，從佔GDP的2.2%增至今年的4.7%，是北約32國中國防開支佔比最高的國家，遠超過德、法和英等老牌歐洲大國。川普重返白宮後，再次引發歐洲對美國安全承諾可靠性的擔憂。在共產主義統治下長大的波蘭總理圖斯克一直站在第一線，敦促歐洲領袖承擔更多國防責任。

由於擔心來自俄國的威脅，波蘭去年5月在其與白俄羅斯及俄羅斯飛地加里寧格勒的邊境沿線啟動一條長達400英里的「東盾」防禦工事，該工事將被稱為「刺猬」的長條反坦克屏障與先進的監視和電子戰系統相結合。

圖斯克政府也將軍事單位遷往東部，以強化人員招募。國防部副部長扎列夫斯基（Pawel Zalewski）表示：「人們將在保衛自己家園的地方工作和服役。」

波蘭官員認為，軍事重組的重點是機動性、裝甲能力、防空和後勤行動。徵兵負責人瓦夫日凱維奇表示，這些努力旨在提高波蘭邊境附近的軍事戰備水準和軍事存在，同時在這個歷史上失業率較高的地區創造就業機會。

官員指出，接受軍訓並不意味著必須參戰；該計畫旨在靈活變通。志願者可以選擇繼續服役，加入領土防衛部隊（WOT），或繼續做為現役或預備役部隊。加入「領土防衛部隊」的人員通常在其家鄉兼職服役，並可能在緊急情況或威脅加劇時被徵召，包括自然災害或邊境危機，例如2021年白俄羅斯與歐盟關係緊張期間，將數萬名移民疏散至波蘭。

志願者與職業士兵一起訓練，但除非正式入伍，否則不會被編入正規部隊。這種結構允許建立一支可擴展的部隊，以便在需要時支援波蘭的國防戰略，這類似於立陶宛和德國使用的系統。

波蘭國防部副部長托姆奇克（Cezary Tomczyk）告訴路透，即使戰場技術不斷進步，訓練足夠的人員對於波蘭的自衛能力仍至關重要，「當戰爭或某種近乎戰爭的威脅來臨時，最基本的東西是最重要的：燃料、彈藥和人員」。

根據北約估計，波蘭擁有21.6萬名軍人，位居北約第三大軍力，僅次於美國和土耳其。與俄軍規模相比，波蘭的規模相形見絀。俄國總統普廷9月下令將俄軍擴充18萬，使現役軍人總數達到150萬。

儘管如此，波蘭近年來仍迅速擴充其軍隊規模。2014年，波蘭的軍隊規模在北約中位列第9，並計畫10年內再增加近3分之1，惟人口的減少和老化帶來挑戰，官員希望新的措施能幫助克服這些挑戰。

