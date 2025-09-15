潛艦獵手變航艦殺手 美軍首曝P-8A掛載「匿蹤反艦飛彈」

美國海軍首度公布P-8A「海神」海上巡邏機，在飛行中掛載AGM-185C-1「長程反艦飛彈」（LRASM）的官方照片。圖中可見飛彈被掛載於機翼下方（見放大圖），此舉證實了這款以波音737客機改裝而來的「潛艇獵手」，已具備距外打擊水面艦隊的致命能力。（圖：美國海軍）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事新聞網站《Naval News》14日報導，美國海軍已首度向該媒體提供P-8A「海神」（Poseidon）海上巡邏機，掛載AGM-158C「長程反艦飛彈」（Long Range Anti-Ship Missile, LRASM）的官方飛行照片。此舉證實了這款以獵殺潛艦聞名的巡邏機，已具備從遠程距外發動致命打擊的全新能力。

這項進展，意味著原先作為偵蒐平台的P-8A，將轉型為一款強大的攻擊儎台，能對敵方水面艦隊構成威脅。

P-8A「海神」海上巡邏機由波音公司製造，是以廣受歡迎的737-800型客機為基礎進行大幅軍事化改裝，自2012年起在美國海軍服役，用以取代老舊的P-3「獵戶座」（Orion）巡邏機。其主要任務是透過投放聲納浮標與機上先進的AN/APY-10海面搜索雷達，進行海上偵察，追蹤船艦與潛艦。除了偵蒐，它也能掛載MK-54空投魚雷與AGM-84「魚叉」反艦飛彈。

此次整合的LRASM，是由洛克希德．馬丁公司研製的匿蹤反艦飛彈，射程超過200浬（約370公里）。其匿蹤設計與先進的導引系統，使其能穿透高度防禦的敵方艦隊防空網。為P-8A這款非匿蹤平台，配備匿蹤的LRASM飛彈，將使其具備在敵方防空火力範圍之外，對高價值水面目標發動突襲的「距外打擊」能力。

報導指出，讓P-8A獲得額外的距外打擊飛彈，使其有能力在無需進入受威脅空域的情況下，執行複雜的網路化攻擊，這與美軍推動「聯合全領域指揮與管制」（Joint All-Domain Command and Control, JADC2）的部隊建設目標相符。美國海軍表示，LRASM與P-8A之間的整合工作仍在持續進行，預計將有更多測試。

