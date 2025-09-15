台海危機》見證工六火箭連緊急增援金門前線 蔡適應：沒人有怨言

民進黨立委蔡適應（後排右3）在台海飛彈危機期間擔任砲兵聯絡官，見證工蜂六型多管火箭及所屬官兵增援金門的過程。（蔡適應提供）

〔記者涂鉅旻、陳治程／台北報導〕台海飛彈危機今年屆滿30周年，這場牽動兩岸命運的軍事對峙，對肩負國家安全的國軍官兵留下深遠影響。當時擔任砲兵少尉聯絡官的前立委蔡適應，參與陸軍「工蜂六型」火箭部隊增援金門任務，他回憶道，不少抽到台灣本島籤的義務役士兵剛到部隊，隔天即搭船赴金門增援，但沒人有懼色、怨言，更無人臨陣脫逃。

蔡適應於2016年至2024年間擔任立委，具有國防、外交深厚素養，更在1995年至1999年間擔任陸軍志願役砲兵軍官，最終以上尉軍階退伍。中國解放軍於1995年7月向台海發射彈道飛彈恫嚇時，蔡適應擔任砲兵802營少尉聯絡官，部隊接獲高層密令，隨即將一個經過中科院檢整的「工蜂六型」多管火箭連，同所屬官兵趁夜分批自高雄新濱碼頭運至金門。

請繼續往下閱讀...

圖為國軍於2003年8月舉行的「漢光19號」演習情形，圖中可見當時尚為現役的陸軍砲兵「工蜂六型」多管火箭車，在宜蘭灘岸展開殲敵實彈操演。（本報資料照）

對於當時的陸軍而言，可發射45枚火箭彈、打擊15公里外目標的「工蜂六型」多管火箭，是最具反制能力的裝備。一個工六火箭連有12輛發射車，其中1個排、3輛發射車部署在小金門，其餘部隊則在金門尚義機場周邊駐紮，只要偵獲中國解放軍部隊與舟波有進犯意圖，工六火箭車將發射大量火箭彈，轟炸包括廈門機場在內的軍事目標。

本島兵照樣抽調外島 上級要求嚴加看管「不要有人跳到海裡去」

由於局勢緊張，國軍優先將兵力撥補至外島滿足戰備需求，連抽到本島籤的阿兵哥也不例外。蔡適應回憶，部分抽到本島籤的阿兵哥到營部報到後，營長就把大家集合，命令官兵隔天打包好行李後，晚上搭軍艦前往金門。當時，營長還交代他：「適應，你要看好好的，不要有人跳到海裡去。」

蔡適應說，他很擔心阿兵哥在搭船途中想不開，但言談之中，官兵卻表露出服從命令與樂觀的正面心態，還反過來安慰他：「長官，你不用緊張，我們心理素質都還不錯的！」

前民進黨立委蔡適應。（記者涂鉅旻攝）

蔡適應在台海危機期間，率領2至3批士兵自台灣本島增援外島，由於金門既有營舍容納量有限，增援官兵只能先住在潮濕陰暗的山洞、坑道裡，環境遠不如台灣本島的營舍舒服，但官兵們依舊克盡職責按表操課，做好國家賦予的任務。

蔡適應說，最令他印象深刻之處在於，即使在緊繃的局勢下，少數人心中難免有怨言，但不會溢於言表、哀求說不要去，更沒有出現逃兵情形。所有官兵到金門後，皆依台灣本島律定的課表操練，不僅挺過台海危機，更全數平安退伍。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法