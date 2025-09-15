這裡從中將到官兵都有練無人機 陸軍司令呂坤修視導馬祖前線

馬防部指揮官劉慎謨中將（右二）8月視導馬防部無人機飛操手訓練班隊時，也拿起遙控器親自下場「飛一把」。（取自青年日報；馬防部提供）

〔記者陳治程／綜合報導〕戰場科技日新月異，除戰車、戰機、防空飛彈等高性能、高價儎台，各類無人機也已成現代戰爭的不對稱作戰利器；在無人機訓練中心正式成立後，陸軍持續擴大各部隊飛手訓能，位於台海前線的馬防部更率先展開駐地訓練班，從中將到士兵都在培養新興專長。為此，陸軍司令呂坤修中將近日便前往視導、慰問，感謝官兵全年戰備的辛勞。

有鑑於中秋假期不久將臨，陸軍司令呂坤修上將日前在政戰主任史順文中將等一級主管、幹部陪同下，親自前往馬祖南竿、莒光及東引等前線防區視導戰備，藉由實地走訪各據點、無人機訓練場地等處所，了解部隊戰訓整備及官兵生活起居並慰勉部隊，感謝官兵們辛勤堅守崗位。

率先在2020年雙亞戰爭發跡的無人機作戰，過去3年在俄烏戰場中大行其道，從最初的空中偵察、監視，到後來的空對地、對海，甚至是對空打擊，都讓全世界看見不對稱作戰的新趨勢。

而我國近兩年也以此為鑑，持續建構新興不對稱兵力，除大舉購置商規無人機，未來也將以無人機訓練中心為首，持續推動包含馬防部等本、外島各級部隊的飛操手訓練，朝「人人皆可操作」目標邁進。

陸軍司令呂坤修上將日前在政戰主任史順文中將等一級主管、幹部陪同下，親自慰問駐馬祖南竿、莒光和東引地區的前線部隊，感謝官兵長年為國貢獻，守護安全。（取自青年日報）

呂坤修指出，面對作戰環境轉變及軍事科技進步，全體幹部應秉持與時俱進態度，積極學習新式武器裝備及無人系統操作運用，因應外、離島獨立作戰特性及防衛作戰實需推動實戰化訓練。此外，因應當前嚴峻的敵情威脅，呂坤修也向全體官兵喊話，強調要深刻體認保家衛國使命，堅定守土有責信念，時時提高戰備警覺，與防區友軍單位合作監控、情報交流，提升應變備戰能力。

