打造能在現代生存的「突擊兵」 日陸自擬強化城鎮戰、戰術射擊訓練

圖為日本陸上自衛隊官兵，今年2月在日本、印度「達摩衛士」演習期間，施放無人機升空偵察的情形。（日本陸上自衛隊官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕日本《富士新聞網》（FNN）13日報導，為因應現代戰爭型態並提升部隊作戰能力，該國陸上自衛隊正計畫推動名為「精銳突擊兵」的訓練規劃，並考慮增加城鎮戰、戰術射擊訓練等內容，加強現代戰場應對能力。

報導指出，日本陸自中精銳的「突擊兵們」，主要執行緊急情況下的前線任務，據了解，他們所接受的訓練內容，是該國陸自、海自及空自部隊中最嚴格的；有具備突擊兵資格的自衛隊軍官說道，當時的訓練是「兩三天沒睡覺、兩個人每天只靠一公升水過活」的程度，相當嚴苛。

然而，這樣的考驗在過去並非完全零風險，甚至曾造成訓練人員的損失。報導指出，一位30多歲的士兵2021年在熊本訓練期間因過度中暑而身故，當時除迫使陸自從當年4月起暫停絕大部分訓練班隊，深度檢視並調整訓練內容和風險管理。

圖為日本、印度今年「達摩衛士」演習期間，共同編組實施室內限制空間作戰演練。（日本陸上自衛隊官方Facebook）

報導進一步寫道，傳統的突擊兵訓練著眼於建構「強大的體力和精神力量」和「山地作戰」能力；但考量部隊駐地不同，陸自正考慮引入新的訓練方式，也就是城市地區的作戰並儘量減少損失，同時增加射擊訓練。這也有別於突擊兵以往聚焦培養「抵禦惡劣條件的能力」，補上了過往較缺乏的射擊訓練。

另一方面，考量俄烏戰場的無人機作戰，陸自也同時考慮加強反無人機訓練，並尋找更多可用的訓練場地，提升部隊應對這類威脅的能力。這種趨勢，也更切合前述那位突擊兵軍官所說：「在這個時代，唯心論已經行不通了」。

