軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

日、英、義三國航太廠聯手 展開GCAP六代戰機「心臟」研發

2025/09/15 12:34

圖為英國主導研發的未來空戰系統，暱稱「暴風雨」（Tempest）的第6代戰機渲染圖。（取自BAE官網）圖為英國主導研發的未來空戰系統，暱稱「暴風雨」（Tempest）的第6代戰機渲染圖。（取自BAE官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞媒體「Defence Blog」報導，由日本、英國和義大利三國主導的「全球空戰計畫」（GCAP）跨國聯盟，近期在關鍵零組件的研發進度上邁出關鍵一步，也就是戰機「心臟」發動機設計，為這款第六代戰機未來的首飛做準備。

報導指出，未來的發動機研發工作將由日本的石川島播磨重工業（IHI）、英國勞斯萊斯（Rolls-Royce），以及義大利的Avio航太（Avio Aero）聯手。聯盟宣布，已與負責機體開發的合資公司，簽訂了一項新的合作協議。

報導寫道，根據三方聯合聲明，此次合作將加速XFP30發動機驗證機的開發，並深化發動機與機體之間的聯合工程設計。勞斯萊斯未來作戰計畫總監湯利（Phil Townley）稱，此協議是「向前邁出的一大步」，將把GCAP從一紙合約付諸現實，成為真正的「國際合作框架」。

日本IHI公司航太與國防事業部執行副總裁佐藤篤（Atsushi Sato，暫譯）表示：「此次合作代表了空中作戰推進系統的新紀元。透過結合日本的創新與英義夥伴的優勢，我們正在創造一款將為GCAP提供無與倫比性能的發動機。」

GCAP是一項由日本、英國與義大利主導的三邊倡議，目標在2030年代中期，開發出第六代匿蹤戰鬥機。其引擎預計將採用多項尖端技術，包含先進冷卻系統、耐高溫材料與3D列印的「積層製造」（Additive Manufacturing）等。

3D列印燃燒室測試成功

報導指出，該計畫近期達成了一項技術里程碑，成功測試一款採用先進3D列印製造的新型燃燒室。聯盟表示，這種新燃燒室的幾何結構複雜，冷卻表現更佳，使渦輪的工作溫度更高並減少組件磨損，從而提升發動機耐久性、作戰效率。目前，三國工程師已開始採購XFP30原型機的硬體，並進行聯合設計審查，驗證機的首次飛行預計在未來數年內發生。

