俄羅斯軍演模擬「飛彈攻擊波蘭」 伊斯坎德飛彈在公路升起待發

俄羅斯「伊斯坎德」（Iskander）彈道飛彈系統，被目擊部署在公路上，並將飛彈升起至待發狀態。（圖取自Telegram）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事網站《Defence blog》報導，俄羅斯在其與白俄羅斯舉行的大規模「西方2025」（Zapad 2025）聯合軍演中，已明確進行了一次針對北約（NATO）成員國波蘭領土的模擬飛彈攻擊。此舉發生在近期俄國無人機入侵波蘭領空事件之後，被視為一次重大的挑釁升級。

報導指出，這次演習想定攸關從加里寧格勒（Kaliningrad）地區部署的「伊斯坎德」（Iskander）彈道飛彈系統，根據演習腳本，俄羅斯飛彈部隊移動至指定發射位置，以對所謂的「敵國侵略」進行報復性打擊。觀察家注意到，這些具備核打擊能力的飛彈發射車，被直接部署在公共道路上，飛彈已升起成待發狀態，當局封鎖道路以確保安全。

這些演習被視為針對北約領土，特別是波蘭與波羅的海國家潛在目標，進行快速部署與打擊能力的戰術預演。觀察家形容，這次與白俄羅斯部隊密切協調的演習，具有挑釁與脅迫的性質。西方分析家長期以來警告，「西方」系列演習不僅是作戰訓練，更是莫斯科用來恫嚇鄰國的政治工具。

報導提到，儘管莫斯科當局聲稱，演習本質屬於防禦性，但此次明確演練針對一個北約國家的飛彈作戰，標誌著其在言詞與戰場準備上的雙重升級。北約東翼國家對於俄羅斯在其邊界附近的軍事活動所構成的威脅，日益感到不安。此次模擬攻擊，很可能將進一步升高區域內要求強化聯盟防禦態勢的呼聲。

這場具有挑釁意味的演習，緊隨在近期15架俄羅斯無人機從白俄羅斯與烏克蘭方向，入侵波蘭領空的事件之後，俄羅斯選擇波蘭作為模擬攻擊目標，進一步加劇區域緊張情勢。

