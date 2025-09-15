美日韓「自由之刃」軍演登場 金與正警告「將帶來惡果」

美日韓展開新年度「自由之刃」聯演。圖為去年11月「自由之刃24-2」美海軍「華盛頓號」（CVN 73）航艦領銜日韓船艦編隊航行。（取自DVIDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《美聯社》報導，美國、南韓與日本今（15）日於南韓濟州島外海展開三方的海、空聯合軍演，即為期五天的「自由之刃」（Freedom Edge），不過，軍演展開初始隨即觸發北韓當局譴責，宣稱此舉是一次「魯莽的實力展示」。

報導引述南韓國防部聲明寫道，此次演習主要聚焦反制北韓日益增長的核武及飛彈威脅，並強化三國在海、空和資訊戰的協同能力。

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）指出，本次演習除納入美軍陸戰隊、美國空軍戰機，也將實施彈道飛彈防禦、防空、醫療後送及海上作戰等訓練，將是該演習問世以來一次「最先進的戰力展示」。該演習未來五天將於南韓濟州島周邊海域進行。

另一方面，這場演習的展開也引來平壤當局的強烈不滿。報導指出，北韓領導人金正恩的胞妹金與正稍早透過官媒《朝中社》（KCNA）發表譴責言論，宣稱該軍演凸顯其對北韓的對抗立場。

金與正表示：「他們在錯誤的地點，也就是在朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）附近，以實際行動魯莽地展示實力，這將不可避免地為他們自己帶來惡果。」她同時批評了美韓近期另一場「鐵鎚」（Iron Mace）兵推，但報導稱美、韓雙方並未對此演習細節加以證實。

過去，北韓時常以自身的軍事示威或武器測試，來回應其競爭對手的聯合軍演。

金正恩政府已多次拒絕與南韓、美國就縮減其武備進行談判，並持續拉攏其與俄羅斯的關係以擴大與美國為首的國家對抗。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，金正恩已派遣數千名士兵及包括火砲與彈道飛彈在內的大量武器，以支援俄羅斯的戰事。

金正恩本月稍早也訪問了中國，並與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普廷一同在大型閱兵式上亮相，此舉被視為其強化外交籌碼的又一步。

