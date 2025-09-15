日空自F-15J戰機出國了！ 赴外部署將訪美、英、加、德4國基地

日本航空自衛隊所屬F-15J戰機，14日已從北海道的千歲基地起飛，預計先後訪美、加、英、德4國基地，是為「大西洋之鷹」演習。（日本航空自衛隊官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕日本月前迎接英國「威爾斯親王號」航艦打擊群靠泊橫須賀、東京商港之際，也由兩國國防首長談及空自戰機赴英部署事宜，而這件事在近期正式成為現實。就在日本12日預告出動4架F-15J戰機後，航空自衛隊今（15）日發布相關照片並秀出臂章，證實官兵已投入「大西洋之鷹」任務，展開史上首次的歐洲海外部署之旅。

日本航空自衛隊（JASDF）今日證實，4架所屬F-15J戰機稍早已從北海道千歲基地（Chitose AB）起飛升空，並在貼文中揭露4個接下來將訪問的地點，分別為美國阿拉斯加的埃爾森空軍基地（Eielson AFB）、加拿大古斯貝（Goose Bay），並飛越大西洋前往英國康寧斯比（Coningsby），以及德國拉格（Laage）。

值得一提的是，空自貼文中還發布一張拍有此次任務臂章的照片，名為「大西洋之鷹」（Atlantic Eagle），並在字樣下方繡有美、加、日、英、德五國國旗，凸顯此次海外部署行程，將有助增進日方與北約盟國空軍間的作業互通性。

空自F-15J戰機的翼下副油箱上，貼有五國國徽和「大西洋之鷹」演習的貼紙。（日本航空自衛隊官方Facebook）「大西洋之鷹」演習的參演臂章。（日本航空自衛隊官方Facebook）

日本空自F-15J/DJ戰機規模將近200架，其中部分機隊已完成跨年度的「多階段改進計畫」（J-MSIP）升級，但防衛省後續還將選出其中68架單、雙座機，再次升級成為現代化的「超級攔截機」（JSI），預計在2030年能搭檔現役的F-35A/B戰機，全面提升制空能力。

日本《每日新聞》先前曾報導，日、英近年在國防合作上迅速深化，除「威爾斯親王號」航艦打擊群訪日，兩國與義大利現也正聯手開發第六代戰機；有鑑於此，日方也早已期望能盡快派遣戰機赴歐，以加深交流。

