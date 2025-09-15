自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

軍艦版的「忠誠僚機」 英次世代「83型」驅逐艦要搭配無人火力艦

2025/09/15 14:39

英國「91型」火力無人艦艇將與「83型」驅逐艦並肩作戰。（取自英國國防期刊）英國「91型」火力無人艦艇將與「83型」驅逐艦並肩作戰。（取自英國國防期刊）〔記者涂鉅旻／台北報導〕世界各國積極發展無人載具，不只第六代戰機將與「忠誠僚機」並肩作戰，水面作戰艦也將採「有人+無人」模式深化戰力。根據《英國國防期刊》報導，英國皇家海軍推動「未來制空系統」建案，計畫將次世代主力驅逐艦「83型」，搭配多艘「91型」火力無人艦艇，讓水面艦艇可更從容、彈性地執行各項任務。

根據《英國國防期刊》8日報導，英國皇家海軍推動的「未來制空系統」（Future Air Dominance System, FADS），目的在整合可高度聯合操作的有人、無人水面作戰載台，藉此因應未來威脅樣態與作戰需求，這個計畫主要以下一代水面作戰核心的「83型」驅逐艦，搭配多艘「91型」火力無人艦艇，型塑可自主感測威脅、精準交戰的水面艦隊，藉此可攔截戰機、飛彈，甚至是極音速飛彈。

英國皇家海軍「45型」驅逐艦為當今水面作戰主力，預計2030年代起被「83型」驅逐艦取代。（路透檔案照）英國皇家海軍「45型」驅逐艦為當今水面作戰主力，預計2030年代起被「83型」驅逐艦取代。（路透檔案照）英國國防部採購與工業部長波拉德（Luke Pollard）表示，「未來制空系統」概念還在初步階段，但英國內閣已批准整體戰略構想、系統設計方向，今年7月已與國防廠商貝宜（BAE Systems）簽約。這項計畫攸關英國未來的戰略自主性，盼能使英國海軍具備應對高強度衝突、不對稱威脅的能力。

英國已著手型塑下一代水面艦戰力，主要以6至8艘排水量超過1萬噸，性能比擬美國海軍神盾驅逐艦的「83型」驅逐艦，預計2030年代起開始接替現役「45型」驅逐艦，並以8艘排水量超過8000噸的「26型」巡防艦、5艘5700噸的「31型」巡防艦為第二梯隊戰力。

雖然「91型」火力無人艦艇還在開發階段，具體規格尚不明朗，但可望為「83型」驅逐艦提供額外的飛彈打擊能力，增加艦隊的作戰彈性。

