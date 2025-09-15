台海危機》穿過戰雲心繫國防 蔡適應：人員、待遇、裝備要更好

蔡適應於2016年至2024年間擔任立委，長期關注國防議題。（記者涂鉅旻攝）

〔記者涂鉅旻、陳治程／台北報導〕台海局勢在1995、1996年緊繃之際，砲兵少尉蔡適應參與「工蜂六型」多管火箭增援金門任務，退伍後仍與軍事難分難捨，不僅在2016年當選立委監督國防施政，還在戲劇《國際橋牌社》中穿起草綠服客串。憶昔撫今，蔡適應說，在國家危機始終存在情況下，軍事是讓國家獲得保障的關鍵，當前的國軍，務必在人員素質、待遇、裝備三大面向，仍須持續精進。

蔡適應大學畢業後，1995年決定投筆從戎，成為陸軍志願役指職軍官班第一期，而中國為對前總統李登輝過境美國、前往康乃爾大學演講表達強烈不滿，該年7月向台灣周遭海域發射彈道飛彈，並多次實施海、空軍、登陸部隊操演，兩岸局勢一觸即發。在陸軍砲兵802營擔任聯絡官的蔡適應，完整見證「工蜂六型」多管火箭增援金門的過程，數度率本島官兵移防前線，官兵們毫無懼色、怨言，令他印象深刻。

蔡適應曾在政治戲劇《國際橋牌社2》，客串飾演北高砲兵指揮部上校指揮官。（取自國際橋牌社臉書）

隨後，蔡適應投身政治界，2006年當選基隆市議員，2016年更進入國會，擔任立法委員，並在外交及國防委員會耕耘8年。因緣際會，他受邀參與政治戲劇《國際橋牌社2》，客串飾演北高砲兵指揮部指揮官。劇中故事雖設定在馬祖，軍階從當年的一條槓（少尉）升為三顆「泡泡」（上校），仍讓他再次穿上草綠軍服、回到那個風雲詭譎、暗潮洶湧的大時代。

從砲兵軍官、民意代表到戲劇演出，蔡適應的生命歷程始終與國防密不可分。回顧當年台海飛彈危機，再對照當前全球局勢，他指出，國家始終面臨著危機，軍事是讓國家獲得保障的關鍵，也要讓民眾有信心。他建議應從三方面強化國軍戰力，首先是提升軍人素質，其次是改善福利待遇，第三則是持續精進武器裝備。

國軍雷霆2000多管火箭發射情形，也是「工蜂六型」多管火箭的後繼者。（資料照）

在裝備更新方面，蔡適應指出，我國部隊的裝備汰換速度偏慢，且欠缺長遠規劃。當前軍備產製傾向臨時性、大量生產，而非常態化、可永續的機制。他建議，應建立明確的軍品替換時程，讓預算與規劃有所依循。

蔡適應也說，國軍官兵待遇若獲得改善，有助於吸引人才，但社會對軍人的尊重、形象宣傳更是關鍵，但共諜案對國軍形象傷害頗深，甚至還有意圖駕駛直升機投共未遂的案例。因此，他呼籲，政府單位務必再體制層面嚴加處理共諜案，才能維繫社會大眾對國軍的信心。

