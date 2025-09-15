波蘭外長再次警告 俄無人機侵領空是在試探北約底線

波蘭外交部長西科爾斯基（左）14日在基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對俄羅斯無人機日前闖入波蘭領空，波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）15日重申，這是「莫斯科對北大西洋公約組織（NATO）的試探」，試圖在不引發戰爭的情況評估北約有何反應。

西科爾斯基在訪問基輔時向《衛報》證實，本月9日闖入波蘭領空的俄國無人機能夠攜帶彈藥，但並未實際裝載，「有趣的是，它們全都是啞彈，在我看來，這表明俄羅斯試圖在不引發戰爭的情況下試探我們」。

此外，由於一些無人機飛入波蘭境內數百英里，而且紀錄顯示，約19架無人機中，只有3、4架被擊落，引發波蘭防空系統對入侵毫無準備的批評，但西科爾斯基提出反駁，「無人機沒有擊中目標，財產損失較小，也無人傷亡。如果這起事件發生在烏克蘭，按照烏克蘭的定義，這將被視為100%的成功」。

西科爾斯基補充道，如果日前的襲擊在其領土上造成人員傷亡，波蘭的回應會「更加強硬」，但他拒絕透露未來可能採取何種回應，「面對像普廷這樣的侵略者和騙子，只有最嚴厲的反制措施才能奏效」。

羅馬尼亞13日成為最新一個通報俄國無人機入侵其領空的北約成員國，並緊急出動2架F-16戰機監視局勢。羅馬尼亞國防部強烈譴責俄國行動，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）也稱此行為不可接受。

羅馬尼亞就此次入侵事件召見莫斯科大使利帕耶夫，並在14日晚間會晤後表示，羅馬尼亞「已對此不可接受且不負責任的行為表示強烈抗議，該行為侵犯其主權」。羅馬尼亞外交部在聲明中補充說，這類事件頻繁發生，導致區域安全威脅升級加劇，「緊急要求莫斯科，防止未來再次發生任何侵犯行為」。

德國外交部長瓦德福14日也發文稱，羅馬尼亞發生的無人機事件是「對歐盟和​​北約親密夥伴主權的又一次不可接受的侵犯」。

