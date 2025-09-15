法國終極核武再升級！射程1萬公里M51.4潛射飛彈投入研發

法國國防採購局（DGA）公布的M51潛射彈道飛彈試射檔案照。（圖：DGA）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事新聞網站《Naval News》報導，在最新改良型的M51.3潛射彈道飛彈（SLBM）甫投入服役之際，法國再度加碼其海基核嚇阻力量，宣布已正式授予廠商阿麗亞娜集團（Ariane Group）一份合約，用於設計、生產下一代的M51.4潛射彈道飛彈。

法國阿麗亞娜集團（Ariane Group）所展示的M51系列潛射彈道飛彈演進示意圖。（圖：Ariane Group）

阿麗亞娜集團國防計畫總監佩里（Vincent Pery）表示：「我謹代表阿麗亞娜集團與所有團隊，感謝法國國防採購局（DGA）對我們在法國戰略海洋力量中，至關重要的專業知識與能力，再次給予信任。」

M51是法國新一代的洲際潛射彈道飛彈，自2010年起開始取代舊型的M45飛彈。根據公開資料，M51飛彈長12公尺、重達52噸，外傳作戰射程可達8000至1萬公里，飛行速度更高達驚人的25馬赫。其先進的三節式固態推進器，甚至成為了歐洲「亞利安五號」（Ariane 5）太空火箭的固態助推器開發基礎。

報導引述專業分析指出，每枚M51飛彈可攜帶6至10枚可獨立攻擊不同目標的「多目標重返大氣層載具」（MIRV）核彈頭。自2015年以來，這些彈頭正逐步更換為新型的TNO（海洋核彈頭）。據報導，新的TNO核彈頭具備「機動重返大氣層載具」（MARV）能力，使其能夠在重返大氣層的終端階段進行機動變軌，以規避潛在的彈道飛彈防禦系統。

這份開發M51.4的新合約，正值M51.3版本甫完成首次試射並投入服役之際。法國軍方在2023年11月18日，才剛從陸基設施成功試射了第一枚M51.3飛彈。如今M51.4計畫的啟動，確保了阿麗亞娜集團與數百家合作夥伴公司在未來數年的持續運作，並將透過整合創新技術，達成更具野心的技術與經濟目標。。

