無人機不只能「軟殺」擊落 創未來將在國防展秀出「硬殺」無人機

創未來將在此次國防展之中，展示多款自主研發系統，其中包括2款可用於「硬殺」的無人機。（創未來提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕台北國際航太暨國防工業展將於本周四登場，吸引超過400家國內外廠商參展。專注於無人機反制系統、致力於軟硬體國造的創未來科技，今年將展出多項整合AI與通訊技術、建構「共同作戰圖像」的關鍵系統，並推出兩款具備實戰應用能力的「硬殺」無人機攔截器，預計與多家外國廠商簽署合作備忘錄，拓展海外市場。

創未來表示，本次參展以「體系作戰」為主軸，展示其在陸、海、空、太空與電磁等多領域的作戰技術佈局。透過AI與通訊技術整合，建立跨域協同的「共同作戰圖像」，並朝「多域拒止」戰略方向邁進。「體系作戰」的核心概念，是運用AI與網狀網路（mesh network）技術，將傳統的「擊殺鏈」（kill chain）轉化為橫跨多領域、具高度自適應與去中心化能力的「擊殺網」（kill web），有效提升從目標識別、決策到打擊與效果評估的整體效率。

此次展覽中，創未來將展示多款自主研發系統，其中「T.Swarm Pilot」為無全球導航衛星系統（GNSS）環境導航模組，採用高效能AI晶片運算平台，搭配多鏡頭架構與先進特徵圖匹配技術，融合多感測器資料，實現即時位置修正與障礙物感知導航。該模組內建無人機運動控制與路徑規劃演算法，確保自主飛行的可靠性，並可選配空中與地面目標識別、定位與追蹤功能，大幅提升作戰靈活性，適用於沙漠、田野、海面等複雜環境。

另兩款具備「硬殺」能力的無人機也將同步亮相。T.Interceptor MP為創未來多層防空系統的多功能無人機平台之一，專為應對複雜多變的無人機威脅設計。該機搭載模組化酬載，具備高度任務彈性，支援快速部署、自主編隊，即使在GNSS受干擾環境下亦可穩定執行空對空與空對地等任務，展現完整攻防能力。

另一款T.Interceptor CS則專為攔截高速無人機群打造，具備攔截時速超過每秒30公尺無人機的能力，搭載先進主動相位陣列雷達（AESA）尋標器，可實現全自主起飛、目標追蹤與精準攔截。T.Interceptor CS除可獨立執行任務外，也能與T.Meta指管系統整合，構建協同作戰網路，進一步提升整體反制效能。

