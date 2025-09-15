台海危機》蔡適應揭工六火箭罩門 汲取經驗助「雷霆2000」大進化

陸軍砲兵今日多管火箭系統主力之一的「雷霆2000」，服役至今已逾13個年頭，但它之所以能和新成軍的美製海馬士形成高低配，要歸功於當年曾增援金門前線的前輩「工蜂六型」系統。（中華民國陸軍官方Facebook）

〔記者陳治程、涂鉅旻／台北報導〕中國近年對我加強軍事襲擾，搭配灰色地帶襲擾手法衝擊我國安；也許民眾對於30年前，兩岸因故劍拔弩張的「台海飛彈危機」淡忘已久，但在當時，有群人身著戎服，賭上性命在前線備戰，前立委蔡適應就是其中一員。他回憶，作為隨「工蜂六型」火箭連增援金門的砲兵軍官，他看見的編裝問題，讓他日後經手固安計畫時，得以協助中科院打造出全新的「雷霆2000」。

陸軍當今多管火箭營主力，除了7月成軍的「海馬士」（HIMARS），就是中科院研發的國造「雷霆2000」系統，前者能以GMLRS導引火箭彈、ATACMS陸軍戰術飛彈，涵蓋70至300公里射程，後者也有射程45公里的反泊地火箭彈，打擊岸外換乘舟波的敵軍。不過，國造「雷霆2000」能有如此性能，裝填快又省人力，關鍵就在汲取前輩「工蜂六型」缺點後的精進作為。

圖為國軍2003年8月實施的「漢光19號」實兵演習，當時在宜蘭灘岸實施實彈操演時，便部署多輛尚在服役中的「工蜂六型」多管火箭發射車上陣，發動大規模攻擊，場面相當壯觀。（本報資料照）

砲兵出身的蔡適應接受本報專訪時表示，他曾在1995年至1999年間擔任志願役軍官，在南部的43砲指部802多管火箭營服務，後以上尉退伍；在台海危機爆發之時，他只是個剛下部隊的少尉聯絡官，並臨危受命，隨一支檢整完畢的「工蜂六型」多管火箭連（應為第二連）前赴金門增援。回憶那段日子，他說，雖然過程克難，更讓許多本島籤義務役強迫中「金馬獎」，但增援的官兵們都恪遵職責。

話鋒一轉，他點出當時增援金門的工蜂六型火箭「很落後」。蔡適應直言，當時作為國軍應對台海危機最強的地面武器，工六搭載無導引火箭彈，但全車45管都要「人力裝填」，且一枚彈藥至少要2至3人從彈藥車上搬運、拆卸並裝入管內；若一彈以5分鐘來算，處理一台車超過3小時；即便增派人手也得耗上1小時多，在現今機動打擊的潮流下，在戰場生存層面恐怕相當不利。

志願役砲兵軍官出身的前國防立委蔡適應，日前接受本報專訪，親自分享當年隨工六火箭連增援金門的所見所聞。（記者涂鉅旻攝）

有鑑於此，蔡適應說，他在服役期間，曾經手國軍「固安計畫」的修訂作業，協助軍方更新砲兵部隊的作戰規畫，也恰逢中科院1997年啟動研發「雷霆2000」多管火箭系統，他便將前述工六系統的缺點一一反應給院方，讓研發人員了解第一線部隊的需要，才使得新的國造系統擺脫前輩的劣勢，成為當今與海馬士「高低配」的砲兵主力之一。

