空軍石礁靶場炸射震壞花嶼屋舍 軍方保證派員修復

空軍在石礁靶場炸射，爆炸波造成花嶼離島屋舍受損。（民眾提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位於澎湖的石礁靶場，是台灣西部唯一的空軍實彈射擊場域。空軍今年下半年實彈投射訓練自9月8日至19日登場，原計劃在靶場周邊海域佈放大型紅色氣球作為標靶，降低投彈震波對鄰近花嶼民宅結構的影響。豈料，氣球卻在演訓前夕「離奇失蹤」，空軍依原計畫對石礁實施炸射，導致花嶼部分屋舍受損。對此，空軍表示將派員協助修繕。



空軍公告今年下半年石礁靶場的演訓期程，正式實彈射擊日期為9月8日至12日，預備實彈射擊日期為9月15日至19日，每日上午7時至下午5時30分進行。由於日前投彈震波影響花嶼屋舍結構，並造成花嶼國小師生上課時受到驚嚇，空軍已派員登島慰問。

空軍原本在石礁靶場附近海面上佈放氣球當作靶標，不料演習前離奇失蹤。（民眾提供）由於空軍以往在石礁靶場實彈射擊，爆炸波往往會影響花嶼房舍結構，因此今年空軍原佈放海上氣球當標靶，改為投射氣球、減緩海底震波傳遞，不料卻傳出「離奇」失蹤，由於氣球體積龐大，不太可能遭人偷走，初步研判是「消氣」沉入海底，將待空軍進一步調查，釐清相關原因。



花嶼居民表示，空軍捍衛國家辛勞，居民都能體諒，也明白實彈射擊訓練的重要性，尤其現今台海局勢緊張，中國軍機頻頻侵擾之際，都支持空軍實彈投射訓練，但希望空軍能改為海上靶船或大型氣球當作目標，避免震波沿著地底岩脈傳動，造成花嶼屋舍結構，被爆炸波損壞。

