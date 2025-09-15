美軍王牌同框！2架B-21匿蹤轟炸機合體 秀肌肉照曝光

美國空軍近日試飛了第二架B-21突擊者式匿蹤轟炸機，顯示開發進度良好，此外，愛德華空軍基地也首度公開了一號機和二號機同框的相片。（圖：美國空軍）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕攸關美國未來數十年戰略空權的B-21「突襲者」（Raider）匿蹤轟炸機計畫，近日迎來重大里程碑。根據美國《戰區》（The War Zone）網站報導，第2架預生產型B-21原型機，已完成從加州42號工廠（Plant 42）至愛德華茲空軍基地（Edwards AFB）的首次飛行，並首度與去年11月抵達的一號機「同框」亮相，象徵測試計畫將進入全新階段。

這兩架B-21目前皆隸屬於愛德華茲基地的第420飛行測試中隊，是B-21聯合測試部隊的核心。美國空軍在新聞稿中強調，第二架測試機的加入，將使測試能力從初期的飛行性能驗證，大幅擴展至關鍵的任務系統與武器整合測試，朝向作戰整備邁出重要一步。同時，兩架飛機也能讓地勤人員累積同步維護的操作經驗。

值得注意的是，兩架原型機在細節上有所不同。一號機綽號為「地獄犬」（Cerberus），並在前起落架艙門上繪有希臘神話中三頭犬的剪影。而新抵達的二號機，則在艙門內側漆上一個帶有翅膀的古希臘風格頭盔，下方還有交叉長矛的圖案，其確切意涵尚待美國軍方說明。最新影像也再次凸顯了B-21獨特的駕駛艙窗戶設計，以及高度匿蹤的進氣道構型。

此次二號機的首飛，也提供了迄今最清晰的機腹照片，首度證實B-21採用了單一大型的中央主彈艙設計，而非外界先前猜測的多彈艙配置。美國空軍目前計畫採購至少100架此型第六代戰略轟炸機，預計在2030年前開始服役，逐步取代現有的B-1與B-2轟炸機隊。

