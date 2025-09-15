對中國南海勢力施壓 日本將提供大馬救援船艦、無人機

日本政府將向馬來西亞提供救援船艦和無人機，強化大馬的救援和海上安全維護能力。圖為日相石破茂向日本自衛隊發表演說。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本近年不斷加強在亞太地區的安全姿態，今年預計提供軍事援助的國家將增加一倍、共計8國受援。最新消息指出，日本準備在未來幾週向馬來西亞軍方提供救援船艦和偵察無人機，加強大馬的海上安全能力，以因應中國在南海地區日益咄咄逼人的態度。

據報導，鑑於中國在南海爭議水域愈來愈強硬，近年在國際海軍採購和貿易中更加活躍的日本，將根據「政府安全保障能力強化支援」（OSA）計畫，向大馬空軍提供價值4億日圓（約8202萬台幣）的救援船艦，預計下月1日交付。至於無人機部分，除了非軍用無人機將在本月22日交付外，其他細節並未公開。

日本駐馬來西亞大使四方敬之表示，大馬位於對日本而言非常關鍵的地區，面向南海和麻六甲海峽，與大馬的合作對日本至關重要。日方提供的救援船增強大馬皇家空軍的救援和救災能力，同時也有助於飛機和船隻進行情報、監視和偵察任務，開展持續的海上監視活動，從而強化大馬武裝部隊的海上安全能力。

馬來西亞國防大學國防與國際安全研究中心主任梁國威指出，這些資產將增強大馬武裝部隊與國內，和地區其他安全及緊急部門合作應對非傳統安全問題的能力。

日本認為，提供裝備以增強開發中國家的安全能力，是自身安全和嚇阻能力的重要環節，旨在促進「自由開放的印太地區」。菲律賓、斐濟和孟加拉均已根據OSA計畫接收相關裝備。

四方敬之強調，國際社會正面臨各種區域安全挑戰，而日本正處於最嚴峻、最複雜的安全環境中。為了保護和促進日本的國家利益，日本不僅要加強自身能力，還要積極營造基於法治的和平、穩定和高度可預測的國際環境，因此也必須增強志同道合國家的安全和嚇阻能力。

日本東京政策研究大學院大學海洋安全與安保計畫主任高木佑輔表示，中國咄咄逼人的行為，促使日本在東南亞國家的安全合作中發揮更積極的作用，這點毋庸置疑。

新加坡拉惹勒南國際關係學院高階研究員許瑞麟（Collin Koh）指出，日本海外軍援計畫接收者同時也是北京在南海的競爭對手，這「絕非巧合」，因為大馬的地理位置對日本國家利益尤其重要，麻六甲海峽和南海構成日本的能源生命線。據了解，日本逾8成石油進口及全球約3分之1石油都行經麻六甲海峽。

明治學院大學政治學教授米德福（Paul Midford）說，這不但是為了加強日本往返南海的海上通道安全，更重要的是，透過在南海向中國施壓，制衡中國在東海、尤其是在釣魚台列嶼周邊的勢力。

日本時報先前即曾指出，日本外務省今年OSA計畫的受援國數量將增加1倍至8國，除了原先的印尼、大馬和菲律賓外，泰國、斯里蘭卡、東加、東帝汶和巴布亞紐幾內亞預計是新一批受惠國。這是逐步將更多國家納入OSA計畫中「協助維護印太地區穩定」的舉措之一。

