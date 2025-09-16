牽制中國 美國陸軍首次在日本展示「泰風」中程飛彈系統

美國陸軍15日首次在日本展示「泰風」中程飛彈系統，凸顯華府與東京正加強嚇阻中國在該地區日益強勢的姿態。（路透）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國陸軍15日在山口縣的美軍岩國基地，首次展示「泰風」（Typhon）中程飛彈系統，凸顯華府與東京面對中國不斷抗議，立場已轉趨強硬，正加強嚇阻中國在該地區日益強勢的姿態，願意部署遭北京批評為破壞穩定的武器。

美國戰爭部（國防部）表示，泰風系統參與11日揭幕的美日年度雙邊演習「堅毅之龍」（Resolute Dragon）。這項演習以海上防禦與濱海防護為重點，演習地點遍及日本各地，參演部隊超過1萬9000名美日部隊。

美聯社報導，泰風系統可發射「標準6型」（SM-6）與射程達1600公里的「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，範圍涵蓋中國東部沿岸目標，甚至包括俄羅斯部分地區。泰風在上個月運抵日本西南部的美軍陸戰隊岩國基地。在此之前，泰風系統去年也在菲律賓部署，當時曾引發中國和俄羅斯批評。

日本放送協會（NHK）報導，美軍在「堅毅之龍」演習期間不會實彈射擊泰風或其他先進飛彈系統，泰風在岩國基地的部署，僅限於這場訂於9月25日結束的演習。

不過，美軍拒絕透露泰風系統的下一個部署地點，以及是否會再度返回日本。

美國陸軍第3多領域特遣隊（MDTF）指揮官葛爾曼在記者會上表示，透過運用多種系統與不同類型的彈藥，泰風將為敵人製造困境。

日本正迅速提升軍事能力，特別是強調以中長程飛彈做為「反擊能力」，以因應來自中國、北韓和俄羅斯的飛彈與核武威脅。美軍首次在日本展示泰風系統，也發生在日本首次在尖閣諸島（釣魚台列嶼）以北海域發現中國最新航空母艦「福建號」行蹤的數日之後。

