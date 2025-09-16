「強弓飛彈」+新相列雷達17日公開亮相 攔截高度突破70公里

天弓三飛彈（如圖，空軍司令部提供）為單節火箭，將在本週於航太國防展公開亮相的強弓飛彈，則是兩節式火箭體。

〔記者羅添斌／台北報導〕兩年一度的台北航太及國防展18日起將盛大舉行，此次合計有15國丶逾400家軍工廠商參展，由中科院及國防部軍備局組成的「國防館」參展項目備受矚目。據了解，中科院已完成新一代防空飛彈系統作戰測評，這型攔截高度突破70公里的「強弓飛彈」系統，將首次向國人亮相，展現MIT國防科技的研發實力。

軍方人士今天也透露，「強弓飛彈」系統可望列入總金額突破兆元規模的「不對稱作戰及作戰韌性特別預算」，第一階段預計生產兩套「強弓系統」，強弓飛彈量產達128枚，預估經費需求為366億元。

國軍現役的天弓三型防空飛彈，攔截敵方飛彈的高度可達45公里，中科院以「強弓專案」為代號研發兩款增程型天弓三型，其中的「強弓一型」為反飛彈型，也就是「天弓四型」飛彈，目標將攔截高度達到70公里，超越美製愛國者三型飛彈的攔截高度，能在更高的空域就能攔截摧毀來襲飛彈的作用。「強弓二型」飛彈則有兩個衍生型，A型彈目標攔截高度100公里，達到與美國薩德反飛彈系統同樣的攔截高度，B型彈為傳聞中的新型地對地彈道飛彈，射程估計可達1000公里。

台北航太及國防展將在18日起舉行，國防部預定在17日下午舉行展前記者會，並介紹中科院丶軍備局此次參展的軍武系統裝備，相關裝備已在前晚起陸續運抵會場就定位，除了「強弓飛彈」系統之外，重型裝備包括M1A2T戰車丶海馬士多管火箭車丶陸射劍二飛彈車等也都已經就位。

根據在現場看過中科院參展項目裝備的人士指出，「強弓飛彈」系統此次是以「強弓飛彈」搭配大型機動發射車丶新型相列雷達車的車組型式參展。「強弓飛彈」與現役天弓三型防空飛彈，外觀最大的不同之處，在於彈體結構與尺寸。弓三飛彈為單節火箭，而「強弓飛彈」採用的則是兩節式火箭推進器，此外，由於「強弓飛彈」的彈體比弓三飛彈大的多，發射箱改採圓柱體，一輛機動發射車可搭配四聯裝的「強弓飛彈」發射箱。

天弓三型飛彈的發射箱（資料照，記者陳逸寬攝）為長方型體，而即將亮相的強弓飛彈，因彈體更大，發射箱改採長長的圓柱體。

