向南美盟邦遞橄欖枝 美同意出售祕魯12架F-16 BLK70戰機

有鑑於現役幻象2000戰機老化，南美國家祕魯有意尋購新一代戰機進行汰換，為此，美國國務院今日宣布同意出售12架F-16 BLK70戰機，全案粗估約34.2億美元。（洛克希德．馬丁官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國今年推出對等關稅以來，在國內優先政策助長下，其外部效應已不限於商業貿易，也連帶衝擊軍工產業；美國防部日前同意出售丹麥IBCS搭配愛國者系統後，最終卻因故未能勝過法、義的SAMP/T系統、鎩羽而歸。儘管如此，華府仍持續向盟邦遞出橄欖枝，在今日同意售挪威、比利時武器彈藥之餘，也出售秘魯新款F-16 Block 70戰機。

美國國防安全合作局（DSCA）當地時間昨（15）日宣布，美國國務院已同意向秘魯出售12架F-16C/D Block 70戰機，包含10架F-16C的單座機和2架F-16D雙座機，搭配機載航電次系統、武器彈藥、外掛莢艙，加上關鍵零組件備料和原廠技術支援等項目，全案粗估金額達34.2億美元（約新台幣1016.93億元），並已進入「知會國會」程序。

請繼續往下閱讀...

此次向秘魯兜售F-16 BLK70戰機，除F110發動機、AN/APG-83雷達，另也搭配AN/ALQ-254「蝮蛇之盾」（Viepr Shield）或同級的內嵌式電戰系統、以及AN/AAQ-28「Litening」光電目獲莢艙；武器彈藥部分，則搭配AIM-120C-8中程空對空飛彈、AIM-9X短程空對空飛彈各12枚，以及JHMC II戰術頭盔、IRST莢艙等，協助建構基礎防空能力。

祕魯空軍有意採購新一代戰機汰換現有的幻象2000P/DP機隊，但在法系飆風、瑞典JAS 39和美系F-16戰機之間，該國尚未選擇最終方案。（歐新社資料照）

軍聞媒體「ZonaMilitar」7月報導曾指出，有鑑於其現役的幻象2000P/DP戰機逐漸老化，祕魯空軍有意向外尋購新一代戰機進行汰換，不過，最初是預劃斥資35億美元經費，購得24架新型多用途戰機。

報導進一步寫道，該國目前的考慮方案包含美系的F-16型機，並將與法系的「飆風」（Rafael）、瑞典JAS 39戰機競逐訂單；報導還寫道，若祕魯選擇美方提案，未來將成南美首個操作該型機的國家，跟進委內瑞拉、智利、阿根廷採用美系軍備。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法