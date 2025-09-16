手機轉資通、摩托羅拉與諾基亞合作 打造英軍「貨櫃」戰術通訊網

摩托羅拉宣布將與諾基亞合作，為英軍打造新世代戰術通訊網路。圖為摩托羅拉的戰術通訊系統。（圖取自摩托羅拉）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕曾經的手機大廠摩托羅拉（Motorola）與諾基亞（Nokia），雖然前者手機市占率已不可與往日而語，後者則是退出手機市場，但兩家廠商資通技術卻是非常先進。近期兩家公司也宣布合作，為英軍打造新世代戰術通訊網路，預計將運用「貨櫃化」（container-based）設計，滿足快速部署與野站通訊作業需求。

軍聞網站「NextGenDefense」報導，這套新世代戰術通訊網路系統，將以摩托羅拉的「Silvus MANET」技術為核心，整合摩托羅拉的「地面中繼式無線電」（TETRA）與諾基亞的「AirScale」5G技術，以確保長距離與崎嶇地形的通訊需求；此外也將整合人工智慧（AI）科技，以便無人載具與感測器資訊也納入系統、提升資訊整合效率。

請繼續往下閱讀...

摩托羅拉公司表示，「地面中繼式無線電」系統在運用「AirScale」技術搭配後，可大幅拓展信號覆蓋範圍，從單一站點擴大至全國性網路，且通訊品質可免於高流量影響，能靈活滿足不同的任務需求。此外，新系統也可在30分鐘內完成部署，可有效適應英軍的快速投射與戰備需求。

報導說，新世代戰術通訊網路由於2家通訊大廠擁有豐富的先進科技與實務應用經驗，因此未來新世代戰術通訊網路可望大量運用成熟商業技術、降低研發與採購成本，同時避免依賴外部通信設備、在降低潛在風險同時，滿足未來高強度戰場環境的通訊作業需求。

目前，摩托羅拉將會參加18日的台北國際航太暨國防工業展；先前諾基亞則是於台北《2025年諾基亞電信市場論壇》展出Kolibri 5G All-in-One小型基地台及Banshee戰術型無線通訊系統。其中，戰術型5G無線通訊系統為諾基亞自併購美國Fenix Group國防公司後整合推出。目前美國多個國防單位已將Banshee納入使用，作為未來行動戰術通訊的核心架構之一。

